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Baja en Arecibo: sale el importado Jack McVeigh

El delantero, que promediaba 20.4 puntos por partido, fue reclamado por el club Cairns Taipans en Australia

26 de mayo de 2026 - 6:30 PM

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Jack McVeigh promedia 20.4 puntos con los Capitanes. (BSN / José Santana)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Capitanes de Arecibo, líderes de la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional (BSN), anunciaron el martes la baja del delantero australiano Jack McVeigh.

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Según el quinteto de la Villa del Capitán Correa, el canastero fue reclamado por el club Cairns Taipans, ejerciendo la opción de su contrato. La salida es inmediata.

“Jack no solo fue un jugador excepcional; fue un embajador de lo que representa esta organización y esta ciudad. Le deseamos el mayor de los éxitos en Australia y las puertas de Arecibo siempre estarán abiertas para él”, expresó Gabriel Miranda, gerente general de los Capitanes, en un comunicado de prensa.

McVeigh deja un hueco en la ofensiva del dirigente Juan Cardona. Promedió 20.4 unidades en 19 juegos para Arecibo tener marca de 14-5.

Más tarde, los Capitanes anunciaron al centro Cady Lalanne como reemplazo. El pivot fue campeón con Arecibo en 2016.

Los otros dos refuerzos de la escuadra son Timothy Soares y Derrick Walton.

Arecibo vuelve a cancha el domingo contra los Piratas de Qebradillas en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina. Está invicto en su cancha con 9-0.

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Capitanes de AreciboBSN
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