Baja en Arecibo: sale el importado Jack McVeigh

Los Capitanes de Arecibo, líderes de la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional (BSN), anunciaron el martes la baja del delantero australiano Jack McVeigh.

Según el quinteto de la Villa del Capitán Correa, el canastero fue reclamado por el club Cairns Taipans, ejerciendo la opción de su contrato. La salida es inmediata.

“Jack no solo fue un jugador excepcional; fue un embajador de lo que representa esta organización y esta ciudad. Le deseamos el mayor de los éxitos en Australia y las puertas de Arecibo siempre estarán abiertas para él”, expresó Gabriel Miranda, gerente general de los Capitanes, en un comunicado de prensa.

McVeigh deja un hueco en la ofensiva del dirigente Juan Cardona. Promedió 20.4 unidades en 19 juegos para Arecibo tener marca de 14-5.

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Más tarde, los Capitanes anunciaron al centro Cady Lalanne como reemplazo. El pivot fue campeón con Arecibo en 2016.

Los otros dos refuerzos de la escuadra son Timothy Soares y Derrick Walton.