La Federación de Tenis de Mesa inaugura renovado pabellón en el Albergue Olímpico

La Federación Puertorriqueña de Tenis de Mesa (FPTM) inauguró este miércoles el renovado pabellón del deporte en el Albergue Olímpico Germán Rieckehoff, en Salinas, tras la instalación de un sistema de acondicionadores de aire mediante una inversión de sobre $100,000 provenientes del centro de desarrollo deportivo y de compañías privadas.

La FPTM apuesta a que la renovación ayude a atraer jugadores y selecciones extranjeras para entrenar junto a los atletas puertorriqueños.

“Este es un proyecto institucional porque está la escuela (Escuela Especializada en Deportes del Albergue Olímpico), está la villa y ahora tenemos un espacio para entrenar”, expresó el presidente de la FPTM, Iván Santos, en entevista telefónica con El Nuevo Día.

“Conjuntamente con Utuado, podríamos decir que estos son los dos proyectos institucionales. Pero el de Salinas es el principal porque aquí reclutamos a nuestros mejores talentos”, añadió.

Santos manifestó que la renovación del pabellón representa un paso importante para los planes de desarrollo de la Federación, particularmente en su intención de atraer jugadores de alto nivel de otros países para entrenar en Puerto Rico. El directivo señaló que la FPTM mantiene buenas relaciones con federaciones de Francia, Suecia, Japón, Estados Unidos y China, lo que facilita la llegada de atletas internacionales para compartir entrenamientos y contribuir al crecimiento del tenis de mesa puertorriqueño.

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De hecho, el 12 de julio llega un grupo de jugdores juveniles de Francia para entrenar en las renovadas instalaciones.

“Son jugadores juveniles de alto nivel. Francia ahora mismo es de las potencias en el mundo. Después de los japoneses y los chinos, están los franceses”, apuntó Santos.

El presidente federativo explicó que, en un principio, los tenismesistas compartían el espacio con los deportes de combate, lo que complicaba los entrenamientos. Ante esa situación, el entonces director ejecutivo del Albergue Olímpico, Ramón Álvarez, gestionó un espacio independiente para el tenis de mesa, separado de las disciplinas de combate.

Santos detalló que, antes de recibir el pabellón, la Federación ya había realizado un evento con el que logró adquirir el material para el piso y las mesas, con una inversión que superó los $80,000. Tras la asignación oficial del espacio por parte del Albergue Olímpico, la FPTM organizó una competencia latinoamericana en las instalaciones para costear la instalación de las luces del pabellón, proyecto valorado en $32,000 y sufragado en partes iguales por la Federación y el Albergue.

Para la instalación del sistema de aire acondicionado, Santos se comunicó con el expresidente del Comité Olímpico de Puerto Rico, David Bernier, para solicitarle ayuda. Bernier, a su vez, contactó a Francisco “Pancho” Díaz Massó, presidente de la empresa Bermúdez, Longo, Díaz-Massó (BLDM), con el fin de colaborar con el proyecto de los acondicionadores de aire.

“El presidente (de BLDM) dijo que sí. Vinimos al Albergue Olímpico hace menos de un año. Miramos, y en dos meses ya el sistema estaba puesto aquí. Esto se hizo conjuntamente con otra gente que se llama Aguayo Sheet Metal, que nos donó otra parte, y hoy en día esto es una realidad”, dijo emocionado Santos, que indicó que el Albergue puso $35,000 y las dos compañías privadas aportan unos $65,000.

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De igual forma, Bernier se mostró satisfecho con la ayuda brindada a la FPTM.

“Me siento bien contento porque soy testigo del gran esfuerzo que ha hecho Iván Santos con la Federación de Tenis de Mesa, y los resultados hablan por sí solos. Además, siendo el Albergue Olímpico el lugar donde crecí, y ver que ahora vamos a tener una instalación de primer orden con aire acondicionado donde se pueda entrenar todo el año, me llena de mucha alegría”, expresó Bernier.