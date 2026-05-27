Amanda Serrano pondrá en juego sus campeonatos de las 126 libras este sábado en El Paso

Amanda Serrano pondrá nuevamente en juego sus campeonatos mundiales este sábado cuando enfrente a la alemana Cheyenne Hanson en El Paso County Coliseum, en Texas, en su primera pelea desde enero pasado en Puerto Rico.

La campeona puertorriqueña regresará al ensogado tras imponerse el 3 de enero en el Coliseo Roberto Clemente, en San Juan, resultado con el que defendió exitosamente los cinturones pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante Reina Téllez.

Como parte de las actividades previas a la cartelera MVPW-03, que tendrá como combates estelares la revancha entre la campeona mundial ligera de la AMB, Stephanie Han (12-0, 3 KO’s), y Holly Holm (34-3-3, 9 KO’s), además del duelo entre Serrano (48-4-1, 31 KO’s) y Hanson (17-2, 13 KO’s), el jueves se celebrará la tradicional conferencia de prensa desde las 8:00 p.m., hora de Puerto Rico.

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La conferencia será transmitida en vivo a través del canal de YouTube de Most Valuable Promotions (MVP) y ESPN+.

El viernes se celebrará el pesaje público en El Paso County Coliseum desde las 8:00 p.m.

La actividad contará con la participación de todas las peleadoras de la cartelera, así como del promotor Nakisa Bidarian, y será gratuita y abierta al público por orden de llegada.

El pesaje también será transmitido en vivo a través del canal de YouTube de MVP y ESPN+.