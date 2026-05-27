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Amanda Serrano pondrá en juego sus campeonatos de las 126 libras este sábado en El Paso

La boricua volverá al ensogado tras defender exitosamente sus títulos en enero pasado en San Juan

27 de mayo de 2026 - 4:55 PM

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Amanda Serrano (derecha) viene de una victoria por decisión unánime ante Reina Téllez (izquierda). (Xavier Araújo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Amanda Serrano pondrá nuevamente en juego sus campeonatos mundiales este sábado cuando enfrente a la alemana Cheyenne Hanson en El Paso County Coliseum, en Texas, en su primera pelea desde enero pasado en Puerto Rico.

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La campeona puertorriqueña regresará al ensogado tras imponerse el 3 de enero en el Coliseo Roberto Clemente, en San Juan, resultado con el que defendió exitosamente los cinturones pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante Reina Téllez.

Como parte de las actividades previas a la cartelera MVPW-03, que tendrá como combates estelares la revancha entre la campeona mundial ligera de la AMB, Stephanie Han (12-0, 3 KO’s), y Holly Holm (34-3-3, 9 KO’s), además del duelo entre Serrano (48-4-1, 31 KO’s) y Hanson (17-2, 13 KO’s), el jueves se celebrará la tradicional conferencia de prensa desde las 8:00 p.m., hora de Puerto Rico.

La conferencia será transmitida en vivo a través del canal de YouTube de Most Valuable Promotions (MVP) y ESPN+.

El viernes se celebrará el pesaje público en El Paso County Coliseum desde las 8:00 p.m.

La actividad contará con la participación de todas las peleadoras de la cartelera, así como del promotor Nakisa Bidarian, y será gratuita y abierta al público por orden de llegada.

El pesaje también será transmitido en vivo a través del canal de YouTube de MVP y ESPN+.

La cartelera MVPW-03: Han vs. Holm 2 y Serrano vs. Hanson se celebrará el sábado. Las peleas preliminares comenzarán a las 5:00 p.m., mediante ESPN+, mientras que la cartelera principal arrancará a las 9:00 p.m. por ESPN.

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Amanda SerranoBoxeoAsociación Mundial de BoxeoOrganización Mundial de BoxeoOMB
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