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Juanmita López de Jesús repetirá escenario junto a Xander Zayas en Brooklyn

Top Rank confirmó que el joven boricua peleará el 27 de junio en la misma velada en la que Zayas defenderá sus coronas superwelter

18 de mayo de 2026 - 2:44 PM

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Juanmita López de Jesús (derecha) conecta un gancho de derecha ante Conner Russell Goade. (Ramon "Tonito" Zayas)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

El invicto boricua Juanma López de Jesús volverá a compartir cartelera con el campeón unificado Xander Zayas el próximo 27 de junio en el Barclays Center, en Brooklyn, Nueva York, aunque todavía no se ha anunciado oficialmente el nombre de su rival.

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La noticia fue dada a conocer este lunes por Top Rank, empresa promotora que representa tanto al cagüeño como al monarca unificado de las 154 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Será la cuarta ocasión en que ambos peleadores compartan escenario.

López de Jesús (5-0, 2 nocauts) viene de imponerse por decisión unánime al estadounidense Conner Russell Goade en una pelea de la división supermosca celebrada el 31 de enero de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

Esa fue, precisamente, la última vez que Juanmita y Zayas estuvieron juntos en una cartelera. En esa función, Zayas (23-0, 13 KO’s) se proclamó campeón unificado superwelter al derrotar por decisión dividida al alemán Abass Baraou.

Zayas defenderá sus cinturones el 27 de junio ante Jaron “Boots” Ennis (35-0, 31 KO’s), quien busca convertirse en campeón unificado en dos divisiones luego de unificar el peso wélter en abril de 2025 al añadir el título de la AMB a su corona de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) con una victoria sobre Eimantas Stanionis en Atlantic City.

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Juanmita LópezBoxeoTop RankXander Zayas
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Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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