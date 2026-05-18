Juanmita López de Jesús repetirá escenario junto a Xander Zayas en Brooklyn

El invicto boricua Juanma López de Jesús volverá a compartir cartelera con el campeón unificado Xander Zayas el próximo 27 de junio en el Barclays Center, en Brooklyn, Nueva York, aunque todavía no se ha anunciado oficialmente el nombre de su rival.

La noticia fue dada a conocer este lunes por Top Rank, empresa promotora que representa tanto al cagüeño como al monarca unificado de las 154 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Será la cuarta ocasión en que ambos peleadores compartan escenario.

López de Jesús (5-0, 2 nocauts) viene de imponerse por decisión unánime al estadounidense Conner Russell Goade en una pelea de la división supermosca celebrada el 31 de enero de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

Esa fue, precisamente, la última vez que Juanmita y Zayas estuvieron juntos en una cartelera. En esa función, Zayas (23-0, 13 KO’s) se proclamó campeón unificado superwelter al derrotar por decisión dividida al alemán Abass Baraou.