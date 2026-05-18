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Cavaliers regresan a la final del Este por primera vez desde la era de LeBron James

Donovan Mitchell lideró la paliza sobre Detroit y Cleveland enfrentará a Nueva York por un boleto al baile de coronación de la NBA

18 de mayo de 2026 - 11:17 AM

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Donovan Mitchell (45), de los Cavaliers de Cleveland, avanza hacia el canasto mientras Paul Reed (7), de los Pistons de Detroit, defiende durante la segunda mitad del séptimo juego. (Duane Burleson)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Detroit - Donovan Mitchell anotó 26 puntos, Jarrett Allen y Sam Merrill aportaron 23 cada uno y los Cavaliers de Cleveland vencieron 125-94 a los Pistons de Detroit la noche del domingo en el séptimo juego para avanzar a las finales de la Conferencia Este.

Los Cavaliers, cuartos preclasificados, eliminaron al primer sembrado del Este y se enfrentarán a los Knicks de Nueva York, terceros preclasificados. El primer juego de esa serie comenzará el martes en Nueva York.

Evan Mobley sumó 21 puntos y 12 rebotes para los Cavaliers, que avanzaron a las finales de conferencia por primera vez desde 2018 y por novena ocasión en la historia del equipo. Es su recorrido más profundo desde la última temporada de LeBron James con la franquicia.

Daniss Jenkins anotó 17 puntos, y Cade Cunningham y Duncan Robinson terminaron con 13 cada uno para los Pistons, que se quedaron a una victoria de su primera aparición en unas finales de conferencia desde 2008, después de forzar el juego decisivo con un triunfo en el sexto juego la noche del viernes.

Los Cavs marcaron el ritmo desde el salto inicial y nunca permitieron que los Pistons tomaran impulso, y luego abrieron una amplia ventaja en una convincente actuación en el séptimo juego cuando Mitchell anotó 15 en el tercer cuarto.

Detroit fue superado en la pintura 58-34 y encestó apenas el 35.3% de sus intentos de tiro de campo, en comparación con el 50.6% de Cleveland.

Cleveland aprovechó el mal tino de los Pistons en el primer cuarto, convirtiendo tiros fallados en canastas en transición mientras construía una ventaja temprana. Los Cavs lideraban 31-22 al comenzar el segundo, y después de que Detroit anotó las dos primeras canastas, Cleveland tomó rápidamente el control con una racha de 24-9. Las dificultades ofensivas de los Pistons solo se profundizaron y los Cavs continuaron lanzando con eficiencia mientras construían una ventaja dominante de 64-47 al descanso.

Los Cavs siguieron arrollando en la segunda mitad y llegaron a liderar por hasta 35 puntos. Lo más cerca que pudieron estar los Pistons en la mitad fue a 17 en el tercer cuarto.

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BaloncestoNBACavaliers de ClevelandPistons de DetroitNBA Playoffs
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