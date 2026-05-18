Paola Fernández brilló en Caguas con récord personal y marca del evento

La campeona panamericana U23 en salto largo, Paola Fernández, se proclamó campeona del Coqui International Cup, con un salto de 6.81 metros.

La atleta puertorriqueña de 25 años aseguró el triunfo en su primer intento del evento celebrado este domingo en el Paseo de los Artistas, en Caguas, una competencia realizada sobre carretera y avalada por World Athletics como parte del Tour Continental Silver.

La marca representó un nuevo récord personal para la competidora y, a su vez, estableció una marca para la competencia, cuya primera se realizó el año pasado en el Estadio José A. Figueroa Freyre, de Mayagüez. En aquella ocasión, la puertorriqueña Alysbeth Felix Boyer registró un salto de 6.78 metros.

La segunda posición fue para Evelina Minaya, de República Dominicana, con 6.61 metros, mientras Felix Boyer finalizó tercera con un salto de 6.52 metros.

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El campeón de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, el colombiano Arnovis Dalmero, se proclamó campeón de la rama masculina con un salto de 8.01 metros.

El brasileño Breno Barbosa finalizó en la segunda posición con 7.73 metros, mientras el siete veces campeón nacional Michael Williams ocupó el tercer lugar con 7.60 metros.

En triple salto, se coronaron el subcampeón mundial bajo techo, el jamaiquino Jordan Scott, con un salto de 17.66 metros que representó un récord nacional y la mejor marca del año hasta el momento, y la cubana Davisleydi Velazco, quien implantó un récord nacional con 14.85 metros y superó a la campeona olímpica de París 2024, la dominiquesa Thea LaFond (14.84m).