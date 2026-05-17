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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Elmer Rodríguez sale sin decisión en su regreso con los Yankees

El boricua escapó de una amenaza en la cuarta entrada para sostener el empate

17 de mayo de 2026 - 5:50 PM

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Elmer Rodríguez completó 4.1 entradas ante los Mets. Permitió una carrera y salió de una situación de bases llenas en la cuarta entrada. (Seth Wenig)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El derecho boricua de los Yankees de Nueva York, Elmer Rodríguez, salió sin decisión este domingo ante los Mets de Nueva York en su primera apertura desde que regresó a las Grandes Ligas.

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El prospecto boricua trabajó 4.1 entradas y abandonó el juego con el marcador empatado 1-1. Los Mets terminaron imponiéndose, 7-6, en 10 entradas.

Fue la tercera aparición de Rodríguez en dos etapas distintas con los Yankees esta temporada. Ahora acumula marca de 0-1 con efectividad de 4.15 en 13 entradas lanzadas.

Rodríguez escapó de una amenaza de bases llenas en la cuarta entrada para preservar el empate. Luego de permitir una carrera por doble de Marcus Semien con dos outs, el derecho boricua llenó las bases tras otorgar boleto a A.J. Ewing. Sin embargo, dominó a Hayden Senger con un roletazo de doble matanza 6-4 para cerrar la entrada.

El puertorriqueño regresó al montículo en la quinta entrada. Comenzó otorgando un pelotazo y luego retiró a Bo Bichette. Acto seguido, el dirigente Aaron Boone decidió removerlo del partido antes de enfrentar a Juan Soto. Durante el juego, Rodríguez había limitado a Soto a un sencillo y también lo ponchó en otra aparición al plato.

Rodríguez salió del encuentro tras realizar 64 lanzamientos, 38 de ellos en la zona de strike.

Los Mets remontaron un déficit de 6-1 e igualaron el marcador 6-6 en la séptima entrada gracias a un cuadrangular de tres carreras de Tyrone Taylor. Luego aseguraron la victoria en la décima entrada.

MJ Meléndez se fue de 2-0 por los Mets.

Por los Yankees, Fernando Cruz lanzó una entrada en blanco como relevista. El derecho solo ha permitido carreras en una de sus últimas 10 apariciones.

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Yankees de Nueva YorkMets de Nueva YorkBoricuas en Grandes LigasGrandes Ligas
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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