Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Otro más! Heliot Ramos también cae en la lista de lesionados

El jardinero boricua de los Giants de San Francisco se perderá al menos dos semanas de acción

17 de mayo de 2026 - 12:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El puertorriqueño Heliot Ramos sufrió una lesión en el cuádriceps derecho. (Kyusung Gong)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El jardinero puertorriqueño Heliot Ramos se perderá al menos dos semanas de acción tras sufrir el viernes una lesión muscular, informaron los Giants de San Francisco.

Ramos es el más reciente de los peloteros boricuas en las Grandes Ligas en quedar inactivo por lesión. Tan reciente como el sábado, también se informó que el lanzador José Berríos será operado.

Los Giants colocaron a Ramos en la lista de lesionados debido a un desgarro en el cuádriceps derecho, sufrido durante una jugada defensiva en el partido ante los Athletics de Oakland.

La delegación puertorriqueña en las Grandes Ligas también ha sufrido las bajas por lesión de estrellas como Francisco Lindor, Edwin “Sugar” Díaz, Carlos Correa y Javier Báez, entre otros.

Ramos estaba produciendo ofensivamente para los Giants, particularmente ante lanzadores zurdos. Batea para .308 frente a ese tipo de lanzadores.

En 165 turnos esta temporada, Ramos registra .267 con cuatro cuadrangulares y 20 carreras impulsadas.

“Vamos a ver cómo evoluciona”, dijo el dirigente de los Giants, Tony Vitello, a MLB.com. “Su lesión duele. Ustedes, los medios, lo vieron el año pasado cuando hizo todo bien en el jardín izquierdo. Ha trabajado duro para convertirse en un mejor defensor y ahora se lastima dando el máximo esfuerzo. Hará todo lo posible para regresar aún mejor”.

Ramos, una antigua selección de primera ronda, se encuentra en su quinta temporada en las Grandes Ligas. Fue seleccionado al Juego de Estrellas en 2024 y formó parte de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol.

Tags
Heliot RamosGiants de San FranciscoMLBLesiones deportivasBoricuas en Grandes Ligas
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 17 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: