¡Otro más! Heliot Ramos también cae en la lista de lesionados

El jardinero puertorriqueño Heliot Ramos se perderá al menos dos semanas de acción tras sufrir el viernes una lesión muscular, informaron los Giants de San Francisco.

Ramos es el más reciente de los peloteros boricuas en las Grandes Ligas en quedar inactivo por lesión. Tan reciente como el sábado, también se informó que el lanzador José Berríos será operado.

Los Giants colocaron a Ramos en la lista de lesionados debido a un desgarro en el cuádriceps derecho, sufrido durante una jugada defensiva en el partido ante los Athletics de Oakland.

La delegación puertorriqueña en las Grandes Ligas también ha sufrido las bajas por lesión de estrellas como Francisco Lindor, Edwin “Sugar” Díaz, Carlos Correa y Javier Báez, entre otros.

Ramos estaba produciendo ofensivamente para los Giants, particularmente ante lanzadores zurdos. Batea para .308 frente a ese tipo de lanzadores.

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En 165 turnos esta temporada, Ramos registra .267 con cuatro cuadrangulares y 20 carreras impulsadas.

“Vamos a ver cómo evoluciona”, dijo el dirigente de los Giants, Tony Vitello, a MLB.com. “Su lesión duele. Ustedes, los medios, lo vieron el año pasado cuando hizo todo bien en el jardín izquierdo. Ha trabajado duro para convertirse en un mejor defensor y ahora se lastima dando el máximo esfuerzo. Hará todo lo posible para regresar aún mejor”.