Conor McGregor regresa al octágono por primera vez en cinco años

Conor McGregor regresa al octágono.

El CEO de la UFC, Dana White, anunció el sábado que McGregor regresará para una revancha contra Max Holloway en el evento principal de UFC 329 el 11 de julio en Las Vegas.

El luchador de 37 años no ha peleado desde que se fracturó la pierna en un combate contra Dustin Poirier en 2021 y ha enfrentado varios problemas legales. Un jurado irlandés lo declaró culpable en un caso civil de agresión sexual por un incidente ocurrido en 2018, sentencia que fue confirmada por el Tribunal Superior de Irlanda en julio.

McGregor tenía programado regresar para pelear contra Michael Chandler en julio de 2024, pero se retiró debido a una lesión en el dedo del pie.

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El carismático irlandés fue una de las mayores estrellas de la UFC cuando irrumpió en la escena en 2013 y se convirtió en el primer luchador de la UFC en ostentar dos cinturones de campeonato en 2016 con una victoria sobre Eddie Alvarez por el título de peso ligero. Un año antes, había ganado el título de peso pluma con un nocaut sobre José Aldo.