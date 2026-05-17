En 17 segundos: Ronda Rousey rinde a Gina Carano con su famoso armbar

Ronda Rousey rindió a Gina Carano con su famosa llave de brazo (armbar) en 17 segundos del combate de regreso a las artes marciales mixtas (MMA por sus siglas en inglés) entre estas dos icónicas peleadoras, el sábado por la noche.

Rousey, de 37 años, puso fin a una ausencia de nueve años y medio en MMA al enfrentarse a Carano, de 44 años, quien llevaba 17 años sin pelear.

Rousey (13-2) no perdió ni un segundo al comenzar el combate, embistiendo y derribando a Carano inmediatamente después de que sonara la campana.

Rousey se posicionó rápidamente y aplicó su famoso movimiento final, dislocando el brazo de Carano antes de que se detuviera la pelea. Rousey es famosa por haber ganado ocho combates en menos de un minuto durante su meteórico ascenso en las MMA en la década de 2010.

Este improbable doble regreso reunió a dos de las luchadoras más importantes de las últimas dos décadas de las MMA.

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Rousey se convirtió en una de las atletas más famosas del mundo al ganar el primer título femenino de la UFC, organización que comenzó a promover las MMA femeninas gracias al innegable talento y carisma de Rousey.

El interés de Rousey por las MMA surgió gracias a Carano, cuyo atletismo y carisma la convirtieron en una figura principal de la televisión cuando este deporte incipiente aún luchaba por su legitimidad y aceptación a finales de la década de 2000.

Rousey se retiró del deporte tras sufrir derrotas consecutivas, mientras que Carano inició una carrera como actriz tras su primera derrota.

Tras tener dos hijos y establecerse en su granja en Riverside, Rousey comenzó a considerar seriamente un regreso a las MMA el año pasado. Inmediatamente se centró en una pelea contra Carano, cuya larga y exitosa carrera como actriz terminó abruptamente en 2021 con una serie de publicaciones controvertidas en redes sociales.

Carano se mostró feliz de aceptar finalmente el regreso que había considerado ocasionalmente, afirmando que utilizó su preparación como una forma de superar varios problemas de salud de los últimos años.

El evento en el Intuit Dome fue la primera transmisión en vivo de MMA en Netflix, plataforma que se está expandiendo rápidamente en el ámbito de los deportes de combate.