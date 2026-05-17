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Shai Gilgeous-Alexander sería el Jugador Más Valioso por segundo año seguido

El jugador canadiense habría superado a Victor Wembanyama y Nikola Jokic en la votación al ‘MVP’, reportó ESPN

17 de mayo de 2026 - 3:37 PM

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Shai Gilgeous-Alexander, del Thunder de Oklahoma City, promedió 31.1 puntos, 6.6 asistencias y 4.3 rebotes por cotejo. Además, lanzó para un 55.3% en tiros de campo y 38.6% desde el triple. (Nate Billings)
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La estrella del Thunder de Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander, habría sido seleccionado como el Jugador Más Valioso (’MVP’) de la temporada de la NBA, según reportó el periodista de ESPN, Shams Charania.

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De acuerdo con la información, la NBA anunciaría oficialmente el galardón este domingo, un día antes de que el Thunder dispute un partido en casa en las finales de la Conferencia Oeste ante los Spurs de San Antonio.

El calendario del anuncio repite un patrón similar al de la temporada pasada, cuando Gilgeous-Alexander fue revelado como ‘MVP’ también en la víspera de un compromiso de postemporada en casa.

En las últimas semanas, el armador canadiense se mantuvo como el gran favorito en las casas de apuestas para conquistar lo que sería su segundo premio consecutivo como Jugador Más Valioso.

Junto a él figuraban como finalistas el francés Victor Wembanyama, de los Spurs, y el serbio Nikola Jokic, tres veces ganador del premio y estrella de los Nuggets de Denver.

Independientemente del orden final, esta sería la quinta temporada consecutiva en la que jugadores nacidos fuera de Estados Unidos ocupan los tres primeros lugares en la votación del ‘MVP’, con Gilgeous-Alexander (Canadá), Wembanyama (Francia) y Jokic (Serbia).

Todos los jugadores retirados que han ganado premios ‘MVP’ consecutivos han sido exaltados al Salón de la Fama. Esa lista incluye a Steve Nash, Tim Duncan, Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Moses Malone, Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain y Bill Russell, reseñó ESPN.

Gilgeous-Alexander promedió 31.1 puntos, 6.6 asistencias y 4.3 rebotes por cotejo. Además, lanzó para un 55.3% en tiros de campo y 38.6% desde el triple.

Información de The Associated Press fue utilizada en esta historia.

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