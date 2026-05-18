Irad Ortiz Jr. logra cinco triunfos en brillante jornada en Churchill Downs

El destacado jinete boricua Irad Ortiz Jr. consiguió cinco victorias el domingo en el programa del Churchill Downs, apenas un día después de competir en el Preakness Stakes celebrado en el Laurel Park.

Ortiz ganó cinco de sus seis montas de la jornada, imponiéndose de manera consecutiva entre la cuarta y la octava carrera del programa. Con esa actuación, elevó a 130 su total de victorias en la temporada y se mantiene como líder entre los jinetes de Estados Unidos con $15,083,711 en premios acumulados.

Su hermano, José Luis Ortiz, ocupa el segundo puesto con ganancias de $14,225,846.

Cada una de las cinco victorias de Irad fue para entrenadores distintos, reflejando la consistencia del jinete puertorriqueño en diferentes establos.

El sábado, Ortiz vio acción en el Preakness Stakes en Laurel Park, donde montó a Talkin. Durante la carrera colocó al ejemplar detrás del paso y pegado a la baranda interior, pero el caballo no respondió en la recta final.

PUBLICIDAD

Sin embargo, ese mismo día sí logró una victoria en un evento clásico sobre grama en Laurel Park.

La única carrera que Ortiz no ganó el domingo fue la novena, prueba en la que terminó cuarto.