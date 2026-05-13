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Jonathan “Bomba” González acepta el reto más peligroso: “Quiero las mejores peleas”

El púgil cagüeño eligió enfrentar al invicto Abraham R. Pérez en la primera defensa de su título interino mosca de la AMB

13 de mayo de 2026 - 6:00 PM

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Jonathan "Bomba" González (derecha) conquistó el título interino de las 112 libras de la AMB con una victoria ante Yankiel Rivera (izquierda). (xavier.araujo@gfrmedia.com)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

Jonathan “Bomba” González tenía sobre la mesa tres posibles rivales para la primera defensa de su título interino de las 112 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) el 14 de junio en Michigan: una revancha ante el olímpico Yankiel Rivera, un combate frente al nicaragüense Byron Rojas o un choque con el invicto mexicoestadounidense Abraham R. Pérez.

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Rivera, a quien González le arrebató el cinturón mosca de la AMB el pasado 3 de enero en el Coliseo Roberto Clemente, no estaba listo para regresar al ring.

Rojas, por su parte, no convencía al campeón como una prueba de alto calibre debido a su récord de 29-6-3 y 12 nocauts.

Así, González terminó inclinándose por Pérez, dueño de marca inmaculada de 14-0 con siete nocauts, al entender que busca, en esta etapa de su carrera, los mayores retos posibles y la oportunidad de convertirse en campeón absoluto en una segunda división.

Cuando me ofrecieron al invicto, cogí la pelea rápido. En esta etapa de mi carrera lo que quiero son las mejores peleas”, compartió González (29-4-1, 14 KO’s) en entrevista con El Nuevo Día.

Esta reyerta es parte de un acuerdo por cuatro combates que firmó en abril con Salita Promotions, del promotor de boxeo y exboxeador profesional Dmitriy Salita.

Para González, el convenio es provechoso por el alcance de la promotora y su acuerdo con la plataforma DAZN. De hecho, la pelea del boricua será la principal de la cartelera que se llevará a cabo en el GLC Live at 20 Monroe.

En ese programa también verá acción el puertorriqueño Joshua James “Double J” Pagán, quien defenderá su título NABO de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en las 135 libras ante el nicaragüense Bryan Jiménez en el combate semiestelar. La cartelera será transmitida en vivo por DAZN.

González se mostró confiado en que su alianza con Salita Promotions pueda acercarlo nuevamente a una pelea titular y aseguró que su meta sigue siendo conquistar campeonatos en múltiples divisiones.

El boxeador explicó que aprovecha las oportunidades que le han surgido para mantenerse económicamente estable mientras escala en el deporte, con la expectativa de que mejores actuaciones también se traduzcan en bolsas más altas.

Además, expresó su deseo de volver a coronarse campeón mundial y aspirar incluso a títulos en una segunda y hasta tercera división.

El cagüeño fue campeón mundial en la división minimosca (108 libras) cuando conquistó el título de la OMB en octubre 2021 al destronar al mexicano Elwin “La Pulga” Soto en California.

Posteriormente realizó tres defensas antes de dejar el título vacante para buscar una oportunidad titular en las 112 libras.

“Estoy contento. Como siempre digo, estoy paso a paso, estoy yendo etapa por etapa, ya he hecho casi de todo en el boxeo. Ahora estoy estoy recogiendo los frutos del trabajo realizado”.

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BoxeoAsociación Mundial de Boxeo
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Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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