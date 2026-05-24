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¿Cómo los jinetes aprenden a manejar un caballo de 1,200 libras? Así se forman en el Hipódromo Camarero
Aspirantes a jockeys de la Escuela Vocacional Hípica Agustín Mercado Reverón explican que la estatura es apenas el comienzo en una profesión que exige fuerza física, rapidez mental y dominio sobre un caballo de carrera
24 de mayo de 2026 - 11:10 PM