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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:¿Cómo los jinetes aprenden a manejar un caballo de 1,200 libras? Así se forman en el Hipódromo Camarero

Aspirantes a jockeys de la Escuela Vocacional Hípica Agustín Mercado Reverón explican que la estatura es apenas el comienzo en una profesión que exige fuerza física, rapidez mental y dominio sobre un caballo de carrera

24 de mayo de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los candidatos a jinetes trabajan su postura sobre el caballo en simuladores diseñados para corregir, fortalecer y perfeccionar la técnica de monta en la escuela que ubica en los predios del Hipódromo Camarero. (Ramon "Tonito" Zayas)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com
Nota del editor
Primera de dos historias sobre el desarrollo de jinetes en la Escuela Vocacional Hípica Agustín Mercado Reverón.

Canóvanas - Si el exbaloncelista Shaquille O’Neal, de 7′1″ de estatura y de 325 libras, quisiera ser jinete, probablemente el caballo se negaría a correrle.

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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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