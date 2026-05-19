Edwin Arroyo está registrando una temporada de lujo en Triple A con los Reds
Otros boricuas como Vimael Machín, Bryan Torres y Nicolás Pérez también lucen con el madero en las Menores
19 de mayo de 2026 - 4:00 PM
19 de mayo de 2026 - 4:00 PM
Edwin Arroyo, Bryan Torres, Vimael Machín y Nicolás Pérez son algunos de los jugadores puertorriqueños que están sobresaliendo ofensivamente en las Menores durante esta temporada.
El inicio de Arroyo ha sido sólido al figurar entre los líderes en la mayoría de los renglones ofensivos en la International League con la organización de los Reds de Cincinnati.
Machín, por su lado, también aparece entre los mejores en la Pacific League con los Rockies de Colorado.
Aquí le damos un vistazo a algunos de los boricuas en las Menores:
El campocorto arecibeño ha estado encendido con el madero a nivel Triple A al batear para .345 con nueve jonrones y 30 remolcadas en 43 juegos.
El prospecto de la organización de los Reds de Cincinnati acumula 36 anotadas con OPS de 1.001, slugging de .592 y porcentaje en base de .409.
Arroyo figura entre los mejores 10 en los renglones de promedio de bateo, jonrones, remolcadas, anotadas, slugging y OPS en la International League. El jugador, de 22 años, aguarda por su primera llamada al equipo grande.
El veloz jardinero es otro puertorriqueño caliente con el bate en Triple A con la organización de los Cardinals de San Luis al acumular promedio de .339 en 35 encuentros. Ocupa el octavo lugar entre los líderes de bateo de la International League.
Totaliza 16 carreras remolcadas y 23 anotadas con porcentaje en base de .452 y OPS de .936. Torres, de 28 años, aún no ha debutado en las Mayores.
El veterano ‘utility’, igualmente, ha estado tronando el madero en Triple A con los Rockies de Colorado al figurar cuarto entre los líderes de bateo en la Pacific League con .347.
Machín, de 32 años, acumula 26 remolcadas en 33 juegos con porcentaje en base de .461 y OPS de 1.034. Tiene el tercer mejor OPS de la liga. Machín intenta volver a las Mayores.
El jardinero carolinense suma siete cuadrangulares con 19 carreras remolcadas en 33 partidos en Triple A. Batea para .225 con 17 anotadas y OPS de .788. Velázquez busca regresar a las Mayores.
El inicialista doradeño totaliza 23 carreras remolcadas con tres jonrones en los primeros 34 juegos en Triple A con la organización de los Nationals de Washington. Batea para .235 con 21 anotadas, porcentaje en base de .358 y OPS de .758.
Nico Perez is having an AWESOME year!— Dodgers Daily (@dodger_daily) May 12, 2026
He's slashing .339/.438/.600 with 6 home runs, 28 RBI, and 15 stolen bases through 31 games. Perez has already surpassed his 2025 home run total in nearly half the games while continuing to impact the game with elite speed.
He's made… pic.twitter.com/xexQ5WmnRH
El joven campocorto isabelino ha estado luciendo en la Clase A+ con la organización de los Dodgers de Los Ángeles, promediando .321 con seis jonrones, 30 remolcadas y 31 anotadas en 35 choques.
Pérez, de 21 años, también acumula OPS de .976 con porcentaje en base de .419 y 15 bases robadas.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: