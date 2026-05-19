Francisco Lindor apunta a regreso en junio mientras crece la lista de boricuas lesionados en MLB

El campocorto puertorriqueño Francisco Lindor, de baja al momento por una lesión en la pantorrilla izquierda desde finales de abril, podría regresar a juego con los Mets de Nueva York dentro de un mes según reportes, aunque el equipo no ha ofrecido detalles específicos de la gravedad de la lastimadura ni del progreso en su rehabilitación.

De acuerdo a Jon Heyman, reportero para varios medios como New York Post y MLB Network, al equipo le gustaría ver a Lindor en acción nuevamente a finales de junio, pero como aclaró el propio periodista, los Mets no han dado detalles específicos de su condición.

Sí se dijo desde el principio que su lesión fue más seria que la que sufrió también en una pantorrilla el guardabosque Juan Soto, quien perdió tres semanas de juego a inicios de la temporada y quien retornó al terreno justo para el partido en que Lindor terminó lesionándose el 22 de abril, mientras corría las bases para anotar una carrera.

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Lindor ya lleva cuatro semanas fuera. Es apenas la tercera vez en su carrera que entra a la lista de lesionados.

Al momento de lastimarse solo bateaba .226 con apenas dos cuadrangulares y cinco carreras empujadas, pero atravesaba una buena racha ofensiva en sus últimos cinco partidos, en la que estaba promediando .412 con un cuadrangular y cuatro carreras empujadas.

Lindor es apenas uno de nueve jugadores puertorriqueños que al momento están en la lista de lesionados o ya descartados para la temporada.

A continuación la lista completa con el tipo de lesión y su situación actual.

1. Joe Jiménez (rodilla)

El relevista derecho Joe Jiménez perderá este año su segunda temporada. (John Bazemore)

El lanzador relevista de los Braves de Atlanta es uno de los boricuas que comenzó la temporada fuera de su equipo, en la lista de lesionados, luego de atravesar en noviembre por una operación, su segunda en la rodilla izquierda. Es muy posible que pierda su segunda campaña corrida en las Mayores.

2. Kike Hernández (codo)

Kike Hernández no juega desde el 1 de noviembre, cuando los Dodgers ganaron el séptimo y decisivo partido de la Serie Mundial contra Toronto. (Brynn Anderson)

El ‘utility’ de los Dodgers de Los Ángeles arrancó igualmente en la lista de lesionados, luego de una cirugía en el codo derecho en noviembre. Hernández podría estar debutando a finales de este mes. Hernández no juega desde el 1 de noviembre, cuando los Dodgers ganaron el séptimo y decisivo partido de la Serie Mundial contra Toronto para alzarse con su segundo trofeo consecutivo como campeones de las Grandes Ligas.

3. José Berríos (codo)

Al momento se desconoce si José Berríos podrá lanzar o no en 2026, algo que se decidirá cuando sea operado el miércoles. (Matt Slocum)

El abridor de los Blue Jays de Toronto inició igualmente de baja en la temporada 2026 por una fractura por estrés en su codo derecho. Se esperaba que regresara a juego en algún momento, pero tras par de apariciones en liga menor como parte de su rehabilitación, volvió a sentir molestias y dolor, por lo que se decidió a operarse. La intervención será este miércoles y se espera que los médicos decidan en ese momento si podrá lanzar o no este año.

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4. Edwin Díaz (codo)

Antes de entrar a la lista de lesionados y ser operado, Edwin Díaz salvo cuatro juegos en cinco oportunidades en su temporada de debut con los Dodgers. (Nick Wass)

El lanzador cerrador de los Dodgers confrontó problemas con la velocidad de su recta luego de brillar salvando cuatro juegos en cinco oportunidades, y tras días de incertidumbre sin lanzar, volvió pero no lució mejor. Eventualmente los médicos del equipo decidieron operarlo para limpiar su codo, en el que encontraron fragmentos de huesos. Se espera que regrese a lanzar en la segunda mitad de temporada, después del Juego de Estrellas de mediados de julio. Su último juego fue el 19 de abril.

5. Francisco Lindor (pantorrilla)

Instante en el que Francisco Lindor se deslizó en el plato, cuando ya parecía lastimado como mostró mientras corría las bases el 22 de abril. (Frank Franklin II)

El campocorto de los Mets se lesionó la pantorrilla izquierda corriendo las bases en un partido el 22 de abril, y al deslizarse en el plato hizo gestos de notable dolor. No hay un cuadro claro ni una fecha programada para su esperado retorno a juego.

6. Javier Báez (tobillo)

Javier Báez se lastimó el tobillo derecho el 28 de abril. (John Raoux)

El jugador de cuadro y jardinero de los Tigers de Detroit sufrió una torcedura en el tobillo derecho el 28 de abril al tratar de llegar a salvo a primera base, y fue colocado en la lista de lesionados de 10 días. Estaba bateando .256 con dos vuelacercas y seis remolcadas en 24 juegos.

7. Carlos Correa (tobillo)

Carlos Correa sufrió la rotura de un tendón del tobillo izquierdo. (Stephanie Scarbrough)

Cuando parecía que atravesaba una temporada de despertar ofensivo, el campocorto y tercera base de los Astros de Houston sufrió la rotura de un tendón en el tobillo izquierdo mientras practicaba bateo en la jaula el 5 de mayo. Tuvo que ser operado el 11 de mayo y tardará unos seis a ocho meses en rehabilitación, por lo que perdió ya la temporada 2026. Estaba promediando .279 con tres jonrones y 16 empujadas, además de 22 anotadas. Su último partido fue el 4 de mayo.

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8. Emilio Pagán (cuádriceps)

Emilio Pagán es ayudado por personal del equipo de los Reds para salir del terreno el 5 de mayo. (Nam Y. Huh)

El relevista cerrador de los Reds de Cincinnati sufrió un tirón del tendón de la corva izquierdo por lo que fue puesto en la lista de lesionados de 15 días. Su último juego fue el 5 de mayo. Al momento de la lesión tenía marca de 2-1 con 6.43 de efectividad y seis juegos salvados en nueve oportunidades, pero llevaba más de dos semanas sin ningún rescate.

9. Heliot Ramos (cuádriceps)

Heliot Ramos ha sido uno de los pocos bateadores consistentes por los boricuas esta temporada. (Kyusung Gong)