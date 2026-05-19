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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Abren las compuertas! Incendio no detiene la actividad en Camarero

La acción hípica continúa pese al siniestro ocurrido el sábado en las instalaciones del hipódromo

19 de mayo de 2026 - 3:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El incendio afectó la cuadra del entrenador Ángel L. Calderón, de donde fueron reubicados 14 ejemplares. (Suministrada)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Canóvanas. - A juzgar por las inscripciones para esta semana, la cuadra del entrenador de caballos de carrera del Hipódromo Camarero, Ángel L. Calderón, apenas se vio afectada por el incendio que se originó cerca de sus establos.

Calderón tiene ejemplares inscritos en los programas de este jueves y viernes, luego de que sus caballos fueran reubicados dentro del mismo Camarero tras el fuego ocurrido el pasado sábado en la noche.

El entrenador confirmó a este diario que, afortunadamente, no sufrió la pérdida de ninguno de los 14 ejemplares que componen su cuadra, incluido el ganador clásico Don Casanova.

“El único afectado, como tal, fue Don Casanova, que estaba en la primera jaula de la cuadra. Tuvo unas leves quemaduras que ya se están tratando y entiendo que no debe tomar mucho tiempo para regresar. Le estoy dando el tiempo necesario por responsabilidad y siguiendo las recomendaciones de los veterinarios. Dentro de todo, está en buen estado y comiendo todos los días”, explicó Calderón.

Don Casanova representó a Puerto Rico en el Clásico Internacional del Caribe de 2023.

Este jueves, Calderón presenta al nativo tresañero y ganador en su última, Agradecido, en la tercera carrera así como a la importada Antonella D en la sexta prueba, Y el viernes presenta a Awesome Freddie en la sexta carrera.

También presenta cinco ejemplares entre el sábado y domingo, incluido al nativo Peculiar, ganador de cuatro en cinco presentaciones e invicto en el 2026.

Calderón está entre los líderes en la estadística de Camarero con 24 primeros lugares, 24 segundos y 21 terceros en 122 presentaciones.

Su cuadra sí tuvo pérdidas materiales en el fuego, en particular en la oficina del establecimiento en donde tenía maquinaria como congelador, y medicamentos e implementos para los animales.

“Si se perdieron muchos aperos, medicinas, nevera, congelador. Pérdidas grandes”, sentenció.

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CaballosFuegoHipódromo CamareroHipismoHipismo puertorriqueño
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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