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Las Cariduras regresan al BSNF con el traslado de las Cafetaleras de Yauco a Fajardo

La Junta de Gobierno de la liga aprobó el cambio de sede que llevará el torneo al área este de Puerto Rico

19 de mayo de 2026 - 1:05 PM

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Sidney Cooks (14), de las Cafetaleras de Yauco, intenta sobre pasar la defensa de una jugadora de las Cangrejeras de Santurce. (Facebook / Cafetaleras de Yauco)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las Cafetaleras de Yauco se trasladarán oficialmente a Fajardo para la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), luego que la Junta de Gobierno aprobara el cambio de sede que dará paso al regreso de las Cariduras al torneo.

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Con la movida, Fajardo volverá a contar con representación en el BSNF tras décadas de ausencia y la liga extenderá su presencia al área este de Puerto Rico. La franquicia continuará, por el momento, bajo la administración del apoderado José “Cheo” Rivera.

Las Cafetaleras regresaron al BSNF en la temporada 2025, luego de haber tenido participación entre 2017 y 2018, tras el traslado de las Atléticas de San Germán. El equipo finalizó la pasada campaña en la última posición con marca de 3-15.

El presidente del BSNF, Luis Gabriel “Gaby” Miranda, aseguró que el traslado forma parte de una estrategia de crecimiento y fortalecimiento de la liga.

“Primero que nada queremos agradecer al pueblo de Yauco por el tiempo que nos dedicaron. Este traslado que anunciamos hoy es un cambio muy positivo para la Liga y para nosotros es un día muy importante”, expresó Miranda en declaraciones escritas.

“Fajardo es un municipio sólido y lleva interesado para regresar por mucho tiempo. El alcalde del municipio de Fajardo, José Aníbal Meléndez Méndez, tiene un plan estratégico diseñado para integrarlo a las comunidades del pueblo y al baloncesto infantil femenino”, añadió el directivo.

La entrada de Fajardo se produce en momentos en que el BSNF viene de una de sus temporadas de mayor crecimiento en asistencia, competitividad y exposición mediática. La temporada 2026 está programada para iniciar entre el 12 y el 15 de septiembre.

Por otro lado, la liga recordó que continúa abierto el registro para jugadoras de nuevo ingreso de cara al próximo sorteo de jugadoras. La fecha límite para completar el proceso será el 10 de junio.

Las interesadas pueden registrarse a través de la página oficial del BSNF.

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