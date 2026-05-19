Neymar rompe en lágrimas al enterarse de su convocatoria al Mundial

Neymar fue convocado por Brasil para disputar el Mundial, una decisión que muchos analistas locales y exfutbolistas consideraban poco probable apenas unos días atrás. El delantero disputará así su cuarta Copa del Mundo.

A sus 34 años, Neymar es el máximo goleador en la historia de Brasil, con 79 tantos. Sin embargo, su estado físico ha sido motivo de dudas desde que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en octubre de 2023, durante un partido de las eliminatorias mundialistas. En lo que va de año, apenas ha disputado ocho encuentros con Santos, en los que suma cuatro goles y dos asistencias.

“Ha mejorado su condición física y será un jugador importante en este Mundial”, aseguró Carlo Ancelotti, quien asumió el cargo de seleccionador de Brasil hace un año. “Todavía puede seguir mejorando físicamente de cara al primer partido del Mundial”.

PUBLICIDAD

“Tiene experiencia en este tipo de competencias, cuenta con el cariño del grupo y puede aportar un mejor ambiente al equipo”, añadió Ancelotti durante una conferencia de prensa realizada en el Museo del Mañana, en Río de Janeiro.

Los aplausos retumbaron en el recinto cuando el técnico italiano mencionó el nombre de Neymar durante el anuncio oficial de la convocatoria.

La pentacampeona del mundo (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002) presentó su lista de convocados con un gran espectáculo musical y artístico que se extendió durante más de una hora.

Ancelotti explicó que prefirió apostar por jugadores con experiencia en ciertas posiciones, entre ellos Neymar. El exjugador de Barcelona y Paris Saint-Germain no había sido convocado desde que el entrenador italiano asumió el mando en mayo de 2025.

Minutos antes de que se hiciera pública la lista definitiva, Neymar realizó un cambio revelador en su biografía de Instagram: además de Santos, añadió también a Brasil.

La convocatoria de 26 jugadores presentada por Ancelotti incluye además a otras figuras destacadas de la selección brasileña, como Vinícius Júnior y Raphinha.

Ausencias

Una de las ausencias más sorpresivas fue la de João Pedro, delantero que viene de firmar una gran temporada con Chelsea en la Liga Premier, donde marcó 15 goles.

“Nos sentimos tristes por João Pedro por la temporada que tuvo en Europa; probablemente merecía estar”, reconoció Ancelotti. “Pero, con todo el respeto y la consideración, elegimos a otros jugadores”.

“Tengan confianza en este grupo. Puede que no sea perfecto, pero es un equipo enfocado, concentrado, humilde y comprometido”, agregó el técnico como mensaje para los aficionados brasileños.

PUBLICIDAD

La semana pasada, Ancelotti renovó su contrato con la Confederación Brasileña de Fútbol hasta el Mundial de 2030. Sin embargo, ha tenido que afrontar un periodo complicado debido a las múltiples lesiones dentro del plantel. Entre las bajas más sensibles aparecen los delanteros Rodrygo y Estêvão, a quienes Brasil echará de menos en el torneo que se disputará en Norteamérica.

Los jugadores convocados comenzarán la preparación el próximo 27 de mayo en el complejo de Granja Comary.

Antes de viajar a Estados Unidos, Brasil disputará un amistoso de despedida frente a Panamá el 31 de mayo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Posteriormente, jugará otro encuentro de preparación ante Egipto el 6 de junio en Cleveland.