Exaltan a Josué Espada al Salón de la Fama de Carolina

El dirigente carolinense de los Astros de Houston, Josué Espada, fue exaltado el domingo al Salón de la Fama de Carolina, reconocimiento al que dedicó gran parte de su mensaje de agradecimiento.

Espada no pudo estar presente en la ceremonia debido a sus compromisos como dirigente de los Astros durante la actual temporada de las Grandes Ligas. Junto a él, otros seis deportistas y propulsores también fueron exaltados.

Sin embargo, el producto de la urbanización Metrópolis, en Carolina, envió un mensaje en video en el que agradeció la distinción y destacó la influencia que tuvo su ciudad natal en su formación personal y profesional.

“Todas estas experiencias, desde las Pequeñas Ligas de Metrópolis hasta los camerinos de la liga profesional de Puerto Rico, han sido la base de mis valores y el fundamento de mi carrera como coach y dirigente en las Grandes Ligas. Cuando estoy en un dugout de Grandes Ligas, llevo conmigo todo lo que Carolina me enseñó”, expresó Espada en su mensaje.

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Espada, de 50 años, relató que creció y jugó béisbol en Metrópolis durante su niñez. Más adelante, continuó su desarrollo como jugador en Villa Carolina. El campocorto fue seleccionado en la segunda ronda del sorteo de 1996 por los Athletics de Oakland, luego de completar sus estudios en la Universidad de Alabama.

Como dirigente, Espada cumple su tercera temporada al frente de los Astros. Hasta el domingo, acumulaba un récord de 202 victorias y 102 derrotas.

Además de su trayectoria en las Grandes Ligas, Espada también dirigió a los Gigantes de Carolina en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.