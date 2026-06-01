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Carter Bryant Torres en la final de la NBA: ¿por qué no puede jugar con Puerto Rico?

Su historia familiar parece conducir directamente a la Selección Nacional, pero existe un obstáculo que lo impide

1 de junio de 2026 - 3:47 PM

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El delantero de los Spurs, Carter Bryant Torres, realiza un donqueo contra el Thunder durante la primera mitad del Juego 6 de la serie de playoffs de las Finales de la Conferencia Oeste de la NBA. (David J. Phillip)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

La presencia puertorriqueña estará representada por partida doble en las Finales de la NBA: el novato Carter Bryant Torres, de los Spurs de San Antonio, y el armador José Alvarado, de los Knicks de Nueva York.

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Bryant es nieto del exdelantero Mike Torres y sobrino del exopuesto de la Selección Nacional de voleibol Maurice Torres.

Sin embargo, no es elegible para representar a Puerto Rico, según reafirmó el presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR), Yum Ramos.

“Tocamos base, pero lamentablemente no es elegible”, dijo Ramos a El Nuevo Día.

Bryant fue seleccionado en la primera ronda del sorteo de la NBA de 2025. El egresado de los Wildcats de la Universidad de Arizona en la NCAA fue escogido en el decimocuarto turno.

Vio minutos de acción con los Spurs en la final de conferencia ante el Thunder de Oklahoma City. Participó en 71 juegos en la temporada regular, en los que promedió 4.2 puntos y 2.5 rebotes por juego, con un 40.8% de efectividad en tiros de campo.

El jugador y la FBPUR entablaron conversaciones, pero su elegibilidad no llegó a convertirse en una solicitud formal ante FIBA, ya que el atleta no cumplía con los requisitos de vinculación con Puerto Rico.

“No los cumple por ser nieto”, explicó Ramos.

Las reglas de elegibilidad de FIBA cambiaron y afectan a Puerto Rico y a su baloncesto, que históricamente ha contado con jugadores de ascendencia boricua nacidos en Estados Unidos, como es el caso de Bryant.

Para ser elegible, la línea de sangre se limita a hijos de puertorriqueños. Bryant es nieto, no hijo.

El delantero de los Spurs, Carter Bryant (11), disputa una jugada contra el base del Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, a la derecha, durante el Juego 1 de las Finales de la Conferencia Oeste de los playoffs de la NBA.
El delantero de los Spurs, Carter Bryant (11), disputa una jugada contra el base del Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, a la derecha, durante el Juego 1 de las Finales de la Conferencia Oeste de los playoffs de la NBA. (Tony Gutierrez)

Además, existen otros requisitos más allá del vínculo sanguíneo que Bryant no cumple, como residencia en la isla o participación en clubes, ligas domésticas o programas escolares.

En una entrevista a un medio estadounidense, Bryant señaló en 2025 que tiene familiares en Puerto Rico y que ha visitado la isla en varias ocasiones.

Bryant y los Spurs iniciarán el miércoles la final de la NBA ante los Knicks, que cuentan con Alvarado, quien ya ha representado a Puerto Rico a nivel FIBA.

Alvarado está en su tercera postemporada y su primera final. Llegó a playoffs con los Pelicans de Nueva Orleans en 2022 y 2024.

En un promedio de 22 minutos por juego en la actual postemporada, Alvarado se ha robado 21 balones y ha repartido 32 asistencias.

Fue parte de la Selección Nacional que clasificó y compitió en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Alvarado comenzó a representar a Puerto Rico en 2022, cuando ya era jugador de la NBA. Es elegible por su ascendencia boricua por parte de su madre.

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NBA PlayoffsSpurs de San AntonioEquipo Nacional de BaloncestoMaurice TorresFIBABaloncesto
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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