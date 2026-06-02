Edwin Arroyo se estrena en Grandes Ligas con su primer hit y su primera carrera anotada

Cincinnati - El puertorriqueño Edwin Arroyo probó de inmediato la diferencia entre las ligas menores y jugar al nivel mayor, ponchándose en sus primeros tres turnos, pero no quiso esperar mucho para empezar a mostrar su talento.

Justo en el día de su ascenso a las Grandes Ligas, el campocorto arecibeño se estrenó en el uniforme de los Reds de Cincinnati comenzando el partido en la alineación regular, y conectó su primer hit en la parte baja de la novena entrada, luego de dos outs, y con su equipo perdiendo 9-1.

Acto seguido anotó también su primera carrera en las Mayores, gracias a un doble de Matt McLain.

Los Reds terminaron cayendo 9-2 ante los Royals de Kansas City, en el Great American Ball Park de Cincinnati.

Arroyo se convirtió así en el cuarto puertorriqueño que debuta este año en la mejor liga de béisbol del mundo, detrás de los lanzadores Elmer Rodríguez (Yankees) y Eduardo Rivera (Red Sox), y del guardabosque Bryan Torres (Cardinals).

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Arroyo, quien terminó bateando de 4-1 con una anotada, jugó a la defensa en la segunda base, mientras que el intermedista regular del equipo, McLain, pasó a ocupar el campocorto.

Justo antes de conectar la pelota limpiamente para su primer hit, un sencillo en la novena entrada. (Kareem Elgazzar)

Y el puertorriqueño se lució con el guante. En la segunda entrada hizo una excelente atrapada tirándose al terreno para detener la pelota y poner el disparo en la inicial, tras dar un giro, para dar el out. Además, participó en una doble matanza que inició el mismo, con asistencia a McLain y al inicialista Nathaniel Lowe.

Edwin Arroyo tira hacia la inicial para dar un out en la segunda entrada. (Kareem Elgazzar)

El boricua fue ascendido por los Reds para cubrir la baja del campocorto dominicano Elly de la Cruz, quien fue colocado en la lista de lesionados de 10 días, por una distensión en el tendón de la corva derecho.

Arroyo estaba quemando la liga a nivel Triple A con Louisville al momento de ser llamado para su ascenso. En 53 partidos bateó para promedio de .323 con 11 cuadrangulares y 34 carreras remolcadas, además de 41 anotadas. También se robó nueve bases. Acumuló un porcentaje en base de .383, con un alto OPS de .945.