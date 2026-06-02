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Los Gigantes se imponen por el mínimo y se afianzan en el tercer lugar de la Conferencia A en el BSN

Sacaron un juego de ventaja sobre los Mets con su victoria 82-81 ante los Osos de Manatí

2 de junio de 2026 - 9:50 AM

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Jaylen Nowell, de los Gigantes de Carolina-Canóvanas, fue el mejor en la victoria sobre Manatí con 25 puntos. (FOTO SUMINISTRADA)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Gigantes de Carolina/Canóvanas evitaron un empate en la tercera posición de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN) y de paso sacaron ventaja de un juego sobre los Mets, con una apretada victoria 82-81 el lunes sobre los Osos de Manatí.

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Con el triunfo los Gigantes mejoraron a 13-10, mientras los Osos cayeron a 8-16, últimos en el mismo grupo, a 4.5 juegos de la cuarta y última posición clasificatoria para la postemporada.

Un revés de los Gigantes hubiera provocado un empate en la tercera posición con los Mets de Guaynabo, que el viernes los habían derrotado remontando un déficit de 18 puntos para acercarse a solo medio juego del tercer lugar.

Jaylen Nowell fue clave por los Gigantes con 25 puntos, cuatro rebotes y cinco asistencias. Tremont Waters aportó 14 puntos y ocho asistencias, y Dyondre Domínguez nueve tantos y ocho rebotes. George Conditt hizo seis puntos con 11 rebotes.

Por Manatí, Cheick Diallo anotó 22 puntos con ocho rebotes, y Tyquan Rolón tuvo 19 unidades y ocho asistencias.

El martes continúa la acción del BSN con dos partidos desde las 8:00 de la noche. Arecibo visitará a Caguas en el Coliseo Roger Mendoza, y Ponce visitará a los Mets en su hogar provisional en Gurabo, Coliseo Fernando “Rubé” Hernández.

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BSNOsos de ManatíGigantes de Carolina
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