Puerto Rico cae ampliamente ante Dominicana en debut del AmeriCup Sub-18

La Selección Nacional masculina de baloncesto Sub-18 cayó este lunes sin ritmo ante República Dominicana por 100-71 en la primera jornada del AmeriCup de dicha categoría, que se celebra en México.

El equipo boricua regresa a cancha este martes para enfrentar a Venezuela, que en su debut fue derrotada ampliamente por Canadá.

Puerto Rico abrió el partido ante Dominicana con Felipe Quiñones, Myles Fuentes, Leniel Narváez, James Rivera y Jomar Bernard en el quinteto inicial.

Tras perder el primer cuarto 26-13, los boricuas ampliaron la desventaja en el segundo periodo, en el que la República Dominicana llegó a dominar 47-25 con 1:06 por jugar.

Puerto Rico apenas encestó dos tiros de campo en ese parcial y cometió cinco pérdidas de balón, tres de ellas por pisar la línea lateral o de fondo.

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En ese tramo, el juego ofensivo recayó sobre Jomar Bernard, quien fue agresivo atacando el aro y sumó cinco puntos desde la línea de tiros libres para acercar a Puerto Rico 38-27.

Quiñones, principal figura del equipo, arrancó activo en los primeros minutos, generando jugadas cuando era doblado en defensa. Sin embargo, en el segundo cuarto perdió protagonismo ofensivo. Terminó la primera mitad con seis puntos, dos rebotes y dos asistencias.

El base no regresó al partido tras salir en el tercer periodo debido a una lesión sufrida en una acción de rebote ofensivo.

Narváez, por su parte, aportó en el tramo final del encuentro con canastos cerca del aro en el último cuarto.

República Dominicana comenzó el juego con alta efectividad ofensiva, encestando cuatro triples en seis intentos. Llegó a dominar 26-11 con 1:08 restante del primer cuarto tras un avance de 9-0.

Puerto Rico, en contraste, tuvo un inicio frío, lanzando de 17-6 de campo, incluyendo de 7-1 desde el perímetro, y perdiendo el balón en cuatro ocasiones.

En la segunda mitad, la Selección mostró una mejoría ofensiva tras aumentar la presión defensiva sobre Dominicana, lo que permitió mejorar su ritmo de juego.

Los reservas Derick Salaberríos y Andrew Rosario aportaron anotaciones en la pintura y desde el perímetro para acercar el marcador 66-48 y provocar el primer tiempo solicitado por Dominicana con 2:40 por jugar del tercer periodo.

Rosario lideró a Puerto Rico con 13 puntos, mientras que Salaberríos sumó 10, al igual que Bernard.

Sin embargo, Dominicana respondió y volvió a ampliar la ventaja para entrar al último cuarto arriba 77-51.