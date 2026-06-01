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El regreso de la reina: Serena Williams vuelve al tenis a los 44 años

Estuvo casi cuatro años fuera de las pistas, aunque nunca anunció oficialmente su retiro

1 de junio de 2026 - 7:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Serena Williams vuelve a las canchas tras casi cuatro años de ausencia. (Seth Wenig)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

París - Serena Williams regresa al tenis profesional a los 44 años, tras casi cuatro años alejada del deporte.

La 23 veces campeona de Grand Slam en individuales ha aceptado una invitación especial para jugar dobles en el próximo torneo sobre hierba del Queen’s Club, anunció el lunes el circuito WTA.

El torneo del Queen’s Club comienza el próximo lunes, y la WTA informó que Williams jugará “con una compañera que se anunciará a su debido tiempo”.

Williams no ha competido desde que se despidió en el Abierto de Estados Unidos de 2022. En aquel momento, Williams declaró que no quería utilizar la palabra “retiro” y, en su lugar, afirmó que estaba “evolucionando” para alejarse del tenis.

“Serena llevó el juego a otro nivel, y es increíble para el deporte que ella esté desafiando los límites y regresando”, comentó la legendaria Martina Navratilova, quien ostentaba anteriormente el récord de ser la ex número uno de mayor edad en intentar un regreso tras el retiro, a los 43 años y 10 meses.

“Para muchas de las jugadoras más jóvenes, la oportunidad de enfrentarse a ella nunca se presentó; algunas tal vez ni siquiera la hayan visto jugar por televisión, por lo que esta será una experiencia nueva y emocionante”, añadió Navratilova.

Williams, quien también ha ganado 14 títulos de Grand Slam en dobles, quedó habilitada para competir en febrero tras haberse reinscrito seis meses antes en el programa antidopaje obligatorio del tenis, lo cual constituye el primer paso hacia un regreso.

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Serena WilliamsTenisRetiro
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