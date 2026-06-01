El regreso de la reina: Serena Williams vuelve al tenis a los 44 años

París - Serena Williams regresa al tenis profesional a los 44 años, tras casi cuatro años alejada del deporte.

La 23 veces campeona de Grand Slam en individuales ha aceptado una invitación especial para jugar dobles en el próximo torneo sobre hierba del Queen’s Club, anunció el lunes el circuito WTA.

El torneo del Queen’s Club comienza el próximo lunes, y la WTA informó que Williams jugará “con una compañera que se anunciará a su debido tiempo”.

Williams no ha competido desde que se despidió en el Abierto de Estados Unidos de 2022. En aquel momento, Williams declaró que no quería utilizar la palabra “retiro” y, en su lugar, afirmó que estaba “evolucionando” para alejarse del tenis.

“Serena llevó el juego a otro nivel, y es increíble para el deporte que ella esté desafiando los límites y regresando”, comentó la legendaria Martina Navratilova, quien ostentaba anteriormente el récord de ser la ex número uno de mayor edad en intentar un regreso tras el retiro, a los 43 años y 10 meses.

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“Para muchas de las jugadoras más jóvenes, la oportunidad de enfrentarse a ella nunca se presentó; algunas tal vez ni siquiera la hayan visto jugar por televisión, por lo que esta será una experiencia nueva y emocionante”, añadió Navratilova.