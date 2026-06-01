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Lamine Yamal, estrella de España, temió perderse el Mundial: “Tenía miedo”

El talentoso extremo del FC Barcelona admitió que llegó a pensar que no podría estar en la Copa del Mundo

1 de junio de 2026 - 4:55 PM

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El joven extremo de España, protagonista de la nueva generación, en acción con la Roja. (Alberto Saiz)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Lamine Yamal tenía miedo de perderse el Mundial después de lesionarse el isquiotibial y rezó para poder recuperarse a tiempo.

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Se espera que la máxima estrella del FC Barcelona esté en condiciones para el torneo, que comienza el 11 de junio en Norteamérica. Se lesionó el isquiotibial izquierdo al convertir un penal con el Barcelona en un partido de la liga española el 22 de abril.

“Nunca había tenido una lesión de isquio, pero sabía que poco tiempo no era. Tenía miedo de que fuese grave y sobre todo de poder recaer y de poder perderme el Mundial”, declaró Lamine en una entrevista con la federación española de fútbol publicada el domingo.

El atacante de 18 años cayó al suelo después de convertir un penal en la primera parte del partido contra el Celta de Vigo. Marcó y de inmediato miró hacia el banquillo para señalar que estaba lesionado. Se dejó caer al césped cuando sus compañeros llegaron a celebrar y luego pareció agarrarse la parte posterior de la pierna izquierda.

“Me acuerdo de la secuencia en la que me lesiono, estaba rezando por dentro para que no fuera nada. Veía muy cerca el momento del Mundial”, señaló.

El seleccionador Luis de la Fuente dijo la semana pasada, después de incluir a Lamine en su lista para el Mundial, que se esperaba que el astro estuviera listo para jugar ya sea el primer o el segundo partido de España. La Roja debutará contra Cabo Verde el 15 de junio en Atlanta. Luego se enfrentará a Arabia Saudí el 21 de junio en Atlanta y a Uruguay el 26 de junio en Guadalajara, México.

Se espera que Lamine lidere a la selección de España, que intentará ganar su segundo título mundial. Conquistó su primera estrella en Sudáfrica 2010.

“Por fin ha llegado el momento. Desde que acabó la Eurocopa, todos pensábamos en que llegara este día, y estamos todos muy ilusionados”, afirmó. ”Llegamos como la selección que somos, como los campeones de Europa e iremos a por todas”.

España inició oficialmente sus preparativos para el Mundial el sábado en Madrid. Unas 2,000 personas presenciaron el primer entrenamiento del equipo el domingo.

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