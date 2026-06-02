Golden Tempo saldrá por fuera y Renegade por el centro en el Belmont Stakes

El clásico Belmont Stakes, que se correrá este sábado, realizó el sorteo de los puestos de salida y colocó al campeón del Kentucky Derby, Golden Tempo, partiendo por el último carril, mientras que el favorito Renegade saldrá desde el centro de la pista.

José Luis Ortiz retiene la monta de Golden Tempo luego de hacer historia con este en el Derby, y su hermano, Irad Ortiz Jr., también mantiene la conducción de Renegade tras finalizar segundo en el Derby.

Renegade, que partirá por el carril 4, figura como favorito 2-1 en las apuestas en un Belmont Stakes con un campo de nueve ejemplares, menor en comparación al Kentucky Derby. En el Derby con 18 ejemplares, Renegade encontró tráfico frente a él luego de salir desde el carril 1.

Irad Ortiz buscará su tercera victoria en el Belmont Stakes y la primera desde 2022.

Golden Tempo, segundo candidato en las apuestas con línea de 9-2, partirá desde el carril 9.

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Su histórica entrenadora, Cherie DeVaux, se mostró satisfecha con el sorteo.

“Como no sale particularmente rápido de la gatera, los caballos al frente pueden asumir sus posiciones y él entonces podrá colocarse cerca de la valla para acortar distancias”, expresó la entrenadora en redes sociales.

Precisamente, Golden Tempo vino desde atrás en el Kentucky Derby, con José Luis en los controles, para imponerse por cabeza en la Carrera de las Rosas.

José Luis irá en busca de su segundo Belmont Stakes. El puertorriqueño ya ha ganado al menos una vez cada una de las carreras de la Triple Corona.

El jinete miembro del Salón de la Fama, John Velazquez, así como el carolinense Manuel Franco, también tendrán montas en el Belmont.

Velázquez conducirá a Commandment, que partirá por el puesto 7, mientras que Franco montará a Growth Equity desde el puesto 6.

Los cuatro jinetes boricuas han ganado al menos una vez el Belmont Stakes. En los últimos 10 años, los jinetes puertorriqueños han conquistado cuatro ediciones del clásico.

El Belmont Stakes se correrá en la pista del Hipódromo Saratoga, en Nueva York, en lugar de Belmont Park, que permanece bajo reparaciones. La nueva sede reduce la tradicional distancia del Belmont a 1 1/8 de milla.