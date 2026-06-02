Matthew Lugo es reclamado por los Royals Kansas City

A un día para cumplirse una semana desde que los Angels de Los Ángeles designaran al boricua Matthew Lugo para asignación, los Royals de Kansas City reclamaron al guardabosque de 25 años desde la lista de ‘waivers’ de la franquicia angelina.

Lugo fue designado para asignación el pasado miércoles, 27 de mayo. Bajo ese estatus, el jugador puede entrar en ‘waivers’ y ser reclamado por otro club, como ocurrió, o de lo contrario quedar agente libre.

Dependiendo del caso, puede incluso regresar a su organización original pero sin protección del roster de 40.

Empero, los Royals ahora representarán la tercera franquicia a la que pertenece Lugo, originalmente seleccionado en el sorteo de novatos de MLB en la segunda ronda en 2019.

Lugo irá a Triple A en Omaha, filial de los Royals.

El manatieño jugó en liga menor con la organización de Boston hasta 2024, año en que los Red Sox lo cambiaron a los Angels. Un año después debutó en 2025 en Grandes Ligas.

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Entre Doble A y Triple A bateó este año .257 en 47 partidos, con tres cuadrangulares y 29 carreras empujadas, y 11 bases robadas, antes de ir a waivers.

Lugo debutó en las Mayores el 9 de mayo de 2025 y aunque fue enviado semanas después a las Menores, volvió a Grandes Ligas totalizando 31 juegos a ese nivel.

Su última aparición fue el 12 de septiembre pasado. Bateó .232 con cuatro cuadrangulares y nueve empujadas, con la mayor parte de esa producción en sus primeros 17 encuentros entre mayo y junio.