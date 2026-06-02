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Matthew Lugo es reclamado por los Royals Kansas City

Los Angels de Los Ángeles lo habían designado para asignación, por lo que fue a la lista de ‘waivers’ y posteriormente reclamado por esta novena

2 de junio de 2026 - 6:20 PM

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En marzo Matthew Lugo formó parte del equipo de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol. (Ramon "Tonito" Zayas)
Antolín Maldonado Ríos
Por Antolín Maldonado Ríos
Periodista de Deportes antolin.maldonado@gfrmedia.com

A un día para cumplirse una semana desde que los Angels de Los Ángeles designaran al boricua Matthew Lugo para asignación, los Royals de Kansas City reclamaron al guardabosque de 25 años desde la lista de ‘waivers’ de la franquicia angelina.

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Lugo fue designado para asignación el pasado miércoles, 27 de mayo. Bajo ese estatus, el jugador puede entrar en ‘waivers’ y ser reclamado por otro club, como ocurrió, o de lo contrario quedar agente libre.

Dependiendo del caso, puede incluso regresar a su organización original pero sin protección del roster de 40.

Empero, los Royals ahora representarán la tercera franquicia a la que pertenece Lugo, originalmente seleccionado en el sorteo de novatos de MLB en la segunda ronda en 2019.

Lugo irá a Triple A en Omaha, filial de los Royals.

El manatieño jugó en liga menor con la organización de Boston hasta 2024, año en que los Red Sox lo cambiaron a los Angels. Un año después debutó en 2025 en Grandes Ligas.

Entre Doble A y Triple A bateó este año .257 en 47 partidos, con tres cuadrangulares y 29 carreras empujadas, y 11 bases robadas, antes de ir a waivers.

Lugo debutó en las Mayores el 9 de mayo de 2025 y aunque fue enviado semanas después a las Menores, volvió a Grandes Ligas totalizando 31 juegos a ese nivel.

Su última aparición fue el 12 de septiembre pasado. Bateó .232 con cuatro cuadrangulares y nueve empujadas, con la mayor parte de esa producción en sus primeros 17 encuentros entre mayo y junio.

De subir a Grandes Ligas con los Royals, podría coincidir allí con dos jugadores de ascendencia puertorriqueña: el jardinero Jac Caglianone y el lanzador Seth Lugo.

Tags
Boricuas en Grandes LigasMatthew LugoRoyals de Kansas CityAngels de Los Ángeles
ACERCA DEL AUTOR
Antolín Maldonado Ríos
Antolín Maldonado RíosArrow Icon
Periodista con más de 30 años de experiencia en prensa escrita, especializado en reportajes de investigación y artículos de análisis, presentando la otra cara de la información deportiva. Graduado en 1994 de...
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