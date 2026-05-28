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Los Angels colocan en asignación al boricua Matthew Lugo

El jardinero manatieño comenzó esta temporada en las Menores con la organización de Los Ángeles

28 de mayo de 2026 - 12:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Matthew Lugo bateó para .257 con tres cuadrangulares y 29 carreras empujadas entre Doble A y Triple A en 47 juegos durante esta campaña. No ha jugado en las Grandes Ligas desde septiembre de 2025. (Eric Thayer)
Antolín Maldonado Ríos
Por Antolín Maldonado Ríos
Periodista de Deportes antolin.maldonado@gfrmedia.com

Un año luego de su debut en las Grandes Ligas en mayo de 2025 y poco más de ocho meses después de su último juego en las Mayores con los Angels de Los Ángeles, el guardabosque puertorriqueño Matthew Lugo podría estar por terminar sus días en la organización.

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Lugo, de 25 años, fue designado el miércoles para asignación estando en Triple A, por lo que podría ir a ‘waivers’ y ser reclamado por otra organización.

De no ser interesado por ningún otro club, podría quedar en la organización de los Angels pero desprotegido fuera del roster de 40.

El manatieño, producto de la escuela que lleva el nombre de su tío, la Carlos Beltrán Baseball Academy, promedió bateo de .257 en 47 partidos entre Doble A y Triple A, los últimos ocho en el nivel mayor.

En total conectó tres cuadrangulares y empujó 29 carreras, con 11 bases robadas. Empero, tuvo una tasa alta de ponches, unos 44, para un porcentaje de casi el 31% de sus turnos.

Lugo debutó en las Mayores el 9 de mayo de 2025 y aunque fue enviado semanas después a las Menores, volvió a Grandes Ligas totalizando 31 juegos a ese nivel.

Su última aparición fue el 12 de septiembre pasado. Bateó .232 con cuatro cuadrangulares y nueve empujadas, con la mayor parte de esa producción en sus primeros 17 encuentros entre mayo y junio.

Cuando un jugador es designado para asignación (DFA, por las siglas en inglés), el equipo tiene otras alternativas. Puede también cambiarlo a otro equipo o incluso dejarlo libre.

En ocasiones, dependiendo del estatus del jugador y sus años de servicio, puede rechazar permanecer en el club bajo esos parámetros y seleccionar la agencia libre para buscar contrato en otra franquicia.

Lugo, originalmente un jugador del cuadro, fue selección de segunda ronda del sorteo de novatos de 2019 por los Red Sox de Boston. Con dicha organización firmó como profesional y jugó en su sistema finca de ligas menores hasta que lo cambió a los Angels en 2024.

Jugó también con Puerto Rico en el pasado Clásico Mundial de Béisbol.

La noticia de su designación se produjo una semana después de que los Padres de San Diego se desprendieran del jugador de cuadro boricua José Miranda, quedando fuera del béisbol organizado.

Tags
Boricuas en las menoresMatthew LugoGrandes LigasAngels de Los Ángeles
ACERCA DEL AUTOR
Antolín Maldonado Ríos
Antolín Maldonado RíosArrow Icon
Periodista con más de 30 años de experiencia en prensa escrita, especializado en reportajes de investigación y artículos de análisis, presentando la otra cara de la información deportiva. Graduado en 1994 de...
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