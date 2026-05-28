Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Duro golpe para los Dodgers: Kike Hernández sufre lesión significativa

Un MRI confirmó un desgarro en el oblicuo izquierdo y no hay fecha definida para su regreso

28 de mayo de 2026 - 8:29 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kike Hernández es felicitado por Shohei Ohtani luego de pegar su cuadrangular del martes. (Mark J. Terrill)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El jugador ‘utility’ de los Dodgers de Los Ángeles, Kike Hernández, fue colocado en la lista de lesionados debido a “un desgarro significativo” en el oblicuo izquierdo, informó el mánager Dave Roberts el miércoles.

RELACIONADAS

Roberts explicó que la lesión fue revelada mediante una resonancia magnética (MRI). No se proporcionó un tiempo determinado para su recuperación o regreso.

Hernández se resintió del oblicuo durante la práctica de bateo del lunes, poco antes de decirle a los medios que no sentía dolor. Intentó seguir jugando pese a la lesión después de sentirse avergonzado de que ocurriera en una práctica y no en un juego.

Hernández había comenzado con fuerza tras perderse los primeros 53 juegos de la temporada mientras se rehabilitaba de una cirugía en el codo izquierdo durante la temporada baja. En sus primeros dos juegos bateó de 4-4, con dos dobles y un jonrón.

Alex Freeland fue ascendido desde Triple-A Oklahoma City para ocupar el lugar de Hernández y abrir como segunda base el miércoles por la noche contra Colorado.

El infielder de 24 años regresa para su segunda etapa con los Dodgers, bateando para .235 con dos jonrones y ocho carreras impulsadas al inicio de la temporada.

Freeland disputó 11 juegos con Oklahoma City, conectando cuatro jonrones e impulsando 16 carreras.

Tags
Boricuas en Grandes LigasKike HernándezDodgers de Los ÁngelesBéisbol
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 28 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: