Duro golpe para los Dodgers: Kike Hernández sufre lesión significativa

El jugador ‘utility’ de los Dodgers de Los Ángeles, Kike Hernández, fue colocado en la lista de lesionados debido a “un desgarro significativo” en el oblicuo izquierdo, informó el mánager Dave Roberts el miércoles.

Roberts explicó que la lesión fue revelada mediante una resonancia magnética (MRI). No se proporcionó un tiempo determinado para su recuperación o regreso.

Hernández se resintió del oblicuo durante la práctica de bateo del lunes, poco antes de decirle a los medios que no sentía dolor. Intentó seguir jugando pese a la lesión después de sentirse avergonzado de que ocurriera en una práctica y no en un juego.

Hernández había comenzado con fuerza tras perderse los primeros 53 juegos de la temporada mientras se rehabilitaba de una cirugía en el codo izquierdo durante la temporada baja. En sus primeros dos juegos bateó de 4-4, con dos dobles y un jonrón.

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Alex Freeland fue ascendido desde Triple-A Oklahoma City para ocupar el lugar de Hernández y abrir como segunda base el miércoles por la noche contra Colorado.

El infielder de 24 años regresa para su segunda etapa con los Dodgers, bateando para .235 con dos jonrones y ocho carreras impulsadas al inicio de la temporada.