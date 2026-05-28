Crisis en la tribu: Mayagüez cae por sexta vez consecutiva con revés ante los Mets

( Mets de G )

Gurabo - Unos diezmados Indios de Mayagüez cayeron el miércoles por sexta vez consecutiva con una derrota ,91-85, ante los Mets de Guaynabo en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández.

La tribu del Oeste arribó a Gurabo sin los servicios de los importados Tyrell Harrison y Sam Waardenburg, ambos lesionados. Solo el refuerzo Nathan Sobey estuvo en uniforme.

Tampoco contaron con el delantero nativo Josué Erazo, día a día con una lastimadura en el hamstring.

La dirección estuvo a cargo del asistente técnico Eddie Ortiz. El dirigente Iván “Pico” Vélez fue hospitalizado por una gripe, según informó Ortiz.

Mayagüez cayó a 8-13, igualados con los Leones de Ponce en la lucha por la cuarta posición clasificatoria de la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Los Indios visitan el domingo a los Leones en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens. La serie particular está empatada 1-1.

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“Tenemos que seguir. Peleamos. Hay que darle crédito a los muchachos. Solamente un refuerzo. No está Erazo que es pieza importante. Aún así, peleamos”, dijo Ortiz después del revés.

“El ánimo aún está ahí. El domingo es el juego más importante en Ponce”, agregó.

Harrison podrá estar disponible para el domingo. Erazo, por su parte, sería decisión antes del desafío.

El miércoles, Waardenburg estuvo ausente al estar resentido de la espalda. Los Indios contrataron al veterano alero Chris Gastón mientras que dejaron libre al pivot Thomas Robinson.

Gastón tuvo siete puntos, cinco rebotes y seis asistencias en 18 minutos de juego.

Pese a las bajas, los Indios ganaron la primera mitad, 49-42, y entraron al cuarto parcial con la delantera 63-61.

Los locales reaccionaron con un avance de 10-0, coronado ocn un triple de Jaysean Pagie, para sentenciar el encuentro.

Guaynabo cortó una seguidilla de dos fracasos y juega para 1-11, aguantando el cuarto puesto de la Conferencia A.

Brandon Knight lideró con 21 puntos, seguido por 19 unidades de Torrey Craig. Devin Williams registró 15 tantos e Ysmael Romero coló 10 al verse con problemas de faltas en el compromiso.

Por los Indios, Neftalí Alvarez fue el mejor con 23 puntos. Jared Ruiz tuvo 16, mientras que Sobey y Benito Santiago Jr. atinaron 10 cada uno.

En Caguas, los Criollos ascendieron al primer lugar de la Conferencia A al vencer, 99-81, a los Piratas de Quebradillas (5-17).