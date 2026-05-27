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“Me siento bastante desanimado”: Kike Hernández podría regresar a la lista de lesionados

A solo dos días de su debut esta campaña, el jugador puertorriqueño de los Dodgers sufrió una distensión en el oblicuo izquierdo

27 de mayo de 2026 - 7:55 AM

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Kike Hernández (8) bateó de hit en sus primeros cuatro turnos de la temporada con los Dodgers. (Mark J. Terrill)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los Ángeles - Es probable que el boricua Kike Hernández sea incluido en la lista de lesionados debido a una distensión en el oblicuo izquierdo, a solo dos días de su debut en la temporada con los Dodgers de Los Ángeles.

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El jugador polivalente de 34 años conectó un jonrón en su primer turno al bate el martes por la noche, luego un doble en su segundo turno antes de abandonar el partido en la cuarta entrada, en una victoria de 15-6 sobre los Colorado Rockies.

No es algo que ponga fin a la temporada, así que hay motivos para tener esperanza”, dijo el mánager Dave Roberts después del partido. “Pero sí, es una lástima”.

Hernández tuvo un comienzo espectacular tras perderse los primeros 53 partidos de la temporada mientras se recuperaba de una cirugía en el codo izquierdo durante la pretemporada.

Bateó de 4-4 con dos dobles y un jonrón en sus dos primeros juegos. Los aficionados lo ovacionaron de pie cuando fue presentado el lunes y lo aclamaron nuevamente el martes.

Un Hernández más arrepentido admitió que se había lesionado el oblicuo durante la práctica de bateo del lunes, poco antes de declarar a los medios que no sentía dolor.

Me dio vergüenza porque ni siquiera ocurrió durante el partido”, dijo. “Pensé que era solo una rigidez extraña. Nunca antes había hecho un ejercicio de oblicuos, así que no sabía muy bien qué sentía. Comparado con otras cosas que he experimentado jugando, no fue nada”.

Recibió tratamiento antes del partido del martes y creía que podía ser titular y batear en la novena posición del orden de bateo.

“El swing para el jonrón fue horrible. En mi siguiente turno al bate, fallé el primer lanzamiento y no me sentí bien”, dijo Hernández. “Después de eso, entré en modo supervivencia”.

Roberts habló con él en el banquillo durante el partido, animándolo a mantener la cabeza alta.

“Sinceramente, en ese momento no estaba muy concentrado, así que no estoy seguro de todo lo que me dijo”, dijo Hernández. “Me siento bastante desanimado ahora mismo. Ojalá tengamos buenas noticias mañana”.

Inicialmente, dijo que solo sentía dolor cuando se balanceaba.

“Por eso pensé que podía jugar”, dijo Hernández. “Cuando conecté el doble, no solo me dolía al batear, sino también al correr, así que supe que era hora de parar”.

Su compañero Mookie Betts sufrió una distensión en el oblicuo derecho a principios de abril mientras corría las bases. El campocorto de 33 años estuvo de baja 36 días antes de ser activado el 11 de mayo.

“Es una lástima”, dijo Betts. “Vimos que en cuanto llegó nos llenó de vida, pero ya veremos cómo va la rehabilitación y demás. Volverá”.

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Kike HernándezDodgers de Los ÁngelesMLB
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