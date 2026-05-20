El boricua José Miranda queda fuera del béisbol organizado
El jugador de cuadro que había firmado como agente libre con los Padres de San Diego, fue dejado en libertad por la organización estando en Triple A
20 de mayo de 2026 - 4:32 PM
20 de mayo de 2026 - 4:32 PM
A pesar de que hizo su parte ofensivamente y estaba bateando .268 con cinco cuadrangulares y 26 carreras empujadas en 28 partidos a nivel Triple A, el puertorriqueño José Miranda fue dado de baja este miércoles de la organización de los Padres de San Diego, quedado fuera del béisbol organizado.
El jugador queda agente libre y podría firmar con cualquier otra franquicia.
Miranda, de 27 años, estaba activo con los Chihuahuas de El Paso, filial Triple A de San Diego en la Liga de la Costa del Pacífico.
Tuvo un porcentaje en base de .308 con un slugging de .482 y un OPS de .790. En fin, que en solo 28 juegos casi igualó los totales de 2025, cuando participó en 90 encuentros en Triple A con la organización de los Twins de Minnesota, y totalizó siete jonrones con 28 impulsadas, promediando solo .195.
A nivel de Grandes Ligas solo participó en 12 partidos en su último año con los Twins, que tras subirlo a las Mayores a finales de la temporada pasada, volvieron a enviarlo a las menores al concluir la campaña y este escogió convertirse en agente libre.
En enero de este año firmó un contrato de liga menor con los Padres.
La información de su salida de la organización fue publicada en redes sociales por MadFriars, sitio dedicado a la cobertura y documentación de todo lo relacionado al sistema finca de ligas menores de los Padres.
“Los Padres han liberado a José Miranda de la plantilla de los Chihuahuas. El veterano de 27 años de las Grandes Ligas registró un OPS de .790 en 28 juegos. Tenía una cláusula de rescisión y claramente había quedado relegado por otros jugadores de Triple-A. Estén atentos a su posible fichaje por otro equipo en los próximos días”, lee la publicación.
The Padres havereleased José Miranda from the Chihuahuas roster. The 27-year-old big league veteran posted a .790 OPS over 28 games. He had an opt-out and had clearly fallen behind multiple other Triple-A depth options. Watch for him to land somewhere else in the coming days.— MadFriars - The source for Padres Prospects news (@madfriars) May 20, 2026
Miranda debutó en Grandes Ligas en 2022 con los Twins, seis años después de ser escogido en la segunda ronda del sorteo de novatos de 2016.
En cuatro temporadas no completas en las Mayores, tiene promedio general de .263 con 28 jonrones y 133 carreras impulsadas en 298 partidos. Defensivamente se ha desempeñado en la primera y la tercera base.
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