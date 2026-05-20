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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El boricua José Miranda queda fuera del béisbol organizado

El jugador de cuadro que había firmado como agente libre con los Padres de San Diego, fue dejado en libertad por la organización estando en Triple A

20 de mayo de 2026 - 4:32 PM

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José Miranda jugó en Grandes Ligas para los Twins entre 2022 y 2025, pero solo apareció en 12 partidos en su último año en las Mayores. (Nam Y. Huh)
Antolín Maldonado Ríos
Por Antolín Maldonado Ríos
Periodista de Deportes antolin.maldonado@gfrmedia.com

A pesar de que hizo su parte ofensivamente y estaba bateando .268 con cinco cuadrangulares y 26 carreras empujadas en 28 partidos a nivel Triple A, el puertorriqueño José Miranda fue dado de baja este miércoles de la organización de los Padres de San Diego, quedado fuera del béisbol organizado.

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El jugador queda agente libre y podría firmar con cualquier otra franquicia.

Miranda, de 27 años, estaba activo con los Chihuahuas de El Paso, filial Triple A de San Diego en la Liga de la Costa del Pacífico.

Tuvo un porcentaje en base de .308 con un slugging de .482 y un OPS de .790. En fin, que en solo 28 juegos casi igualó los totales de 2025, cuando participó en 90 encuentros en Triple A con la organización de los Twins de Minnesota, y totalizó siete jonrones con 28 impulsadas, promediando solo .195.

A nivel de Grandes Ligas solo participó en 12 partidos en su último año con los Twins, que tras subirlo a las Mayores a finales de la temporada pasada, volvieron a enviarlo a las menores al concluir la campaña y este escogió convertirse en agente libre.

En enero de este año firmó un contrato de liga menor con los Padres.

La información de su salida de la organización fue publicada en redes sociales por MadFriars, sitio dedicado a la cobertura y documentación de todo lo relacionado al sistema finca de ligas menores de los Padres.

“Los Padres han liberado a José Miranda de la plantilla de los Chihuahuas. El veterano de 27 años de las Grandes Ligas registró un OPS de .790 en 28 juegos. Tenía una cláusula de rescisión y claramente había quedado relegado por otros jugadores de Triple-A. Estén atentos a su posible fichaje por otro equipo en los próximos días”, lee la publicación.

Miranda debutó en Grandes Ligas en 2022 con los Twins, seis años después de ser escogido en la segunda ronda del sorteo de novatos de 2016.

En cuatro temporadas no completas en las Mayores, tiene promedio general de .263 con 28 jonrones y 133 carreras impulsadas en 298 partidos. Defensivamente se ha desempeñado en la primera y la tercera base.

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Boricuas en Grandes LigasBoricuas en las menoresJosé MirandaPadres de San Diego
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Antolín Maldonado Ríos
Antolín Maldonado RíosArrow Icon
Periodista con más de 30 años de experiencia en prensa escrita, especializado en reportajes de investigación y artículos de análisis, presentando la otra cara de la información deportiva. Graduado en 1994 de...
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