Ni Dodgers ni Yankees: Rays y Braves marcan el paso en las Mayores

Son los Rays de Tampa Bay quienes ostentan el mejor récord y porcentaje de victorias de todo el béisbol, con 32-15 (.681), prácticamente en un empate con los Braves de Atlanta, que tienen un victoria más pero también una derrota adicional (.673).

Transcurrida casi una tercera parte de la campaña, ha sido notable el brillo de algunas figuras y de uno que otro club. Pero no solo eso. El inicio de la temporada ha sido alocado en momentos en que una lluvia de lesiones parece arropar de costa a costa a las Grandes Ligas, y en que la mayoría de los equipos juegan para récord negativo, con 16 de 30 por debajo del porcentaje de victoria de .500.

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Y en la Liga Americana el panorama ha sido más desolador, pues dos terceras partes de los equipos (10 de 15) tienen marca perdedora, encabezados por los de la División Oeste, la peor hasta ahora de ese circuito y de todas las Mayores.

A continuación un repaso a las historias más notables en el transcurso de los primeros dos meses, que se cumplen exactamente el próximo lunes, 25 de mayo.

Los Rays vuelven a hacer ruido

Más que por estar primero en la División Este de la Americana, la sorpresa con Tampa Bay debe ser cómo consistentemente, año tras año, se mantiene compitiendo en un grupo duro que cuenta con potencias como los Yankees, aunque los Red Sox de Boston han perdido bastante terreno en la presente década.

Con 32-15 los Rays aventajan por tres juegos a los neoyorquinos (30-19).

La franquicia siempre se las ha arreglado para mantenerse en contienda a pesar de que constantemente ha perdido estrellas en la agencia libre. Parte de su éxito ha sido su finca de talento de ligas menores, que se desarrolla y luego cobra protagonismo en las Mayores.

Esta temporada marcan el paso con la ayuda del tercer mejor bateador de la Americana, el bateador designado cubano Yandy Díaz, quien promedia .316 con ocho cuadrangulares y 33 carreras empujadas, y del toletero dominicano y tercera base Junior Caminero, quien con 13 cuadrangulares tiene la cuarta mayor cantidad en su circuito. Además tiene 27 impulsadas, tercero mejor de su equipo.

Su pitcheo ha sido protagonista esta campaña con cuatro abridores que han dado de qué hablar.

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Nick Martínez es el segundo mejor de todas las Mayores con una efectividad de 1.51 en nueve aperturas y 53.2 entradas. Tiene registro de 4-1, al igual que Drew Rasmussen (3.19 ERA) y Steven Matz (3.86 ERA). Shane McClanahan es líder de los Rays con 5-2. Tiene 2.82 de efectividad.

Colectivamente los Rays tienen efectividad de 3.58, tercera mejor de la Americana, y sexta en todas las Mayores. En bateo están primeros en su circuito con .262, y segundos en todo el béisbol, solo detrás de los Braves (.263).

El resurgir de Atlanta

Tras quedarse fuera de la postemporada en 2025, al jugar para 76-86, los Braves han reaccionado en 2026 y no solo tienen el mejor récord de la Liga Nacional con 33-16, sino que aventajan por ocho juegos a sus más cercanos rivales en la División Este, los Phillies de Filadelfia (25-24).

Su receptor Drake Baldwin es el octavo mejor bateador de la Nacional con .303 y aparece entre los mejores de su circuito en otros dos importantes renglones. Tiene la tercera mayor cantidad de cuadrangulares en la liga, con 13, y la cuarta mejor cifra de empujadas con 38. Además está quinto en hits con 57.

El zurdo Chris Sale tiene foja de 6-3 y 1.96 de efectividad. (Erik S. Lesser)

Su compañero inicialista Matt Olson, por su parte, es el segundo de la Nacional en cuadrangulares con 14 (el líder es Kyle Schwarber, de los Phillies, con 20), y también tiene el segundo mayor total de empujadas con 41, una menos que los colíderes Andy Pages (Dodgers) y Liam Hicks (Marlins).

Mientras, en el pitcheo ha vuelto a lucir el zurdo Chris Sale, con seis victorias hasta la fecha, segundo en la Nacional. Además su efectividad de 1.96 es la cuarta mejor, y sus 64 ponchados son la quinta mayor cifra del circuito.

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Colectivamente Atlanta ha dominado prácticamente en los renglones más importantes. Está primero en bateo en todas las Mayores con promedio de .263, y primero en pitcheo con efectividad de 3.16.

También marca el paso en carreras empujadas con 253, empatado con Washington, y es el líder en hits conectados con 440.

Los Braves están terceros en cuadrangulares con 67. Y su pitcheo abridor está tercero en total de aperturas de calidad, con 23.

Athletics lideran el Oeste

Una de las sorpresas es que los siempre perdedores Athletics están ahora entre los mejores 14 clubes de las Grandes Ligas y encabezan, también sorpresivamente, su División Oeste de la Americana, la más débil en lo que va de campaña.

Pero estos juegan para 24-24, mientras el resto de sus cuatro rivales de grupo todos están con récord perdedor por debajo de los .500.

Figuras como el receptor Shea Langeliers han despuntado con bateo de .328, 12 cuadrangulares y 27 carreras empujadas, y como Nick Kurtz, con ocho jonrones y 34 impulsadas.

Aunque no juega a diario, el jardinero puertorriqueño Carlos Cortés ha sido parte del éxito de los A’s pues está bateando .349 en 37 partidos, con cuatro jonrones y 16 remolcadas.

El también puertorriqueño Darell Hernáiz ha hecho su contribución igualmente como reserva en 33 partidos, promediando .269 con un jonrón, 10 anotadas y seis empujadas.

La caída de los Astros

Una de las caídas más dramáticas en lo que va de temporada es la de los Astros de Houston en esa misma División Oeste.

Aunque falta mucha temporada, la franquicia está muy lejos de lo que fue cuando ganó dos Series Mundiales en 2017 y en 2022, en un periodo en el que durante siete temporadas consecutivas (2017-2023) llegó cuando menos hasta la Serie de Campeonato de la Americana, ganándola en cuatro ocasiones para adelantar a igual número de Clásicos de Otoño.

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Tras eliminarse rápido en la primera ronda de los ‘playoffs’ en 2024, los Astros no clasificaron en 2025, y esta campaña están jugando al momento para un pobre 20-30.

Aun cuando no adelantaron a la postemporada el año pasado, para esta fecha estaban luciendo mejor, cuando tenían marca de 26-24, segundos en el Oeste.

Son uno de los equipos que en 2026 han estado asediados por las lastimaduras, con 13 peloteros a la fecha que están en la lista de lesionados, incluyendo el venezolano José Altuve, y el puertorriqueño Carlos Correa, quien ya quedó fuera de la temporada de forma definitiva al ser operado para reparar la rotura de un tendón en el tobillo izquierdo.

Los Astros del boricua Joe Espada tienen marca de 20-20, cuartos en la División Oeste de la Liga Nacional. (Kevin M. Cox)

Más allá de las lesiones, la ofensiva no ha sido el problema. Houston es el tercer mejor equipo de la Americana en bateo con .248, y el quinto en carreras anotadas con 217. Pero la efectividad colectiva de su pitcheo, con 5.36 es la peor de su circuito y de todas las Grandes Ligas.