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El boricua Carlos Cortés conquista premio de Jugador de la Semana

El jardinero puertorriqueño destacó con una poderosa producción ofensiva que incluyó varios cuadrangulares y múltiples carreras impulsadas

28 de abril de 2026 - 10:12 PM

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El boricua Carlos Cortés disparó tres cuadrangulares en la semana con los Athletics. (Julio Cortez)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El jardinero Carlos Cortés, quien vio acción con Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol, fue seleccionado este lunes Jugador de la Semana en la Liga Americana gracias a su destacada producción ofensiva con los Athletics de Oakland.

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Se trata del primer reconocimiento de este tipo para el pelotero de 29 años.

Cortés compartió la distinción con Ildemaro Vargas, de los Diamondbacks de Arizona, quien fue premiado en la Liga Nacional.

En series ante los Rangers de Texas y los Mariners de Seattle, Cortés —de 5’7” de estatura— bateó de 24-13, con tres cuadrangulares y siete carreras impulsadas.

Durante ese periodo, los Athletics ganaron cuatro de seis partidos.

La producción del jardinero en esos seis juegos superó ampliamente lo que había logrado en sus primeros 16 encuentros de la temporada, en los que conectó un cuadrangular y remolcó seis carreras.

En el Clásico Mundial de Béisbol, Cortés bateó de 19-5 con una carrera impulsada representando a Puerto Rico.

Seleccionado en la tercera ronda del sorteo de 2018 por los Mets de Nueva York, el jugador debutó en las Grandes Ligas con los Athletics en 2025, tras varias temporadas en ligas menores y en la pelota profesional de Puerto Rico con los Indios de Mayagüez y los Leones de Ponce.

En 2025, bateó para promedio de .308 en 99 turnos al bate con Oakland. En la actual campaña, presenta un sólido promedio de .377 en 67 turnos.

Tags
MLBAthletics de OaklandBoricuas en Grandes LigasBéisbol
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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