Se mueve el plan de la Federación de Baloncesto para los Centroamericanos

La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) ya adelantó el proceso de identificación de talento para sus selecciones Sub-20 rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al someter la lista larga con los nombres de los jugadores con mayor proyección dentro de sus programas nacionales.

El presidente federativo, Yum Ramos, explicó que la lista incluye jugadores que ya han pasado por estructuras nacionales y que, según la evaluación del organismo, cuentan con el desarrollo y potencial necesarios para integrar los combinados puertorriqueños en la justa regional y posteriormente el programa adulto.

De igual forma, señaló que sometió los nombres de los posibles integrantes del cuerpo técnico.

“Ya sometimos los listados largos de ambos equipos, tanto de jugadores como jugadoras, además del staff. Ya tenemos una fecha para comenzar los entrenamientos, que debe ser más o menos a principios de julio. Los torneos comienzan el 22 y 23 allá en República Dominicana”, señaló Ramos en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

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“Ya sometimos toda la información y se está trabajando en el listado de pasajes y demás. Está todo viento en popa. Ya se ha contactado a todos los jugadores elegibles, de 20 años o menos, que han estado en nuestros programas”, agregó.

El torneo femenino dará inicio el 25 de julio, mientras el masculino abre el 26. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe inauguran el 24 de julio y cierran el 8 de agosto.

El líder federativo fue enfático en que el talento disponible le da a Puerto Rico potencial real para aspirar al podio en ambas ramas. Esta edición de los Juegos marcará además un cambio significativo, al ser la primera en disputarse con jugadores de categoría Sub-20 tras una decisión de FIBA, que notificó a sus organismos afiliados que, a partir de 2026, las selecciones adultas de baloncesto 5x5 dejarán de competir en la justa regional.

La Selección Nacional de baloncesto femenino obtuvo, también, la medalla de bronce. (David Villafañe Ramos)

“Son dos equipos cuya composición en los listados largos nos gusta mucho. De ahí deben salir grupos con mucha proyección, tanto en la rama masculina como en la femenina”, apuntó Ramos.

“Obviamente, a este nivel centroamericano nosotros siempre debemos aspirar a estar en el medallero con ambos equipos”.

Puerto Rico viene de conquistar medallas de bronce en ambas ramas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023. Según datos recopilados por el estadístico e historiador deportivo Carlos Uriarte González en su libro Puerto Rico en los Juegos de los 100 Años, la selección masculina ha sido históricamente la más dominante, con un total de 18 medallas: siete de oro, seis de plata y cinco de bronce. Quedaron fuera del medallero en las ediciones de Panamá 1938, Barranquilla 1946, Ciudad de Guatemala 1950 y en Maracaibo 1998.

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En la rama femenina —cuyo torneo debutó en la tercera edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrada en San Salvador 1935— Puerto Rico ocupa el tercer lugar histórico, con 10 medallas: una de oro, cinco de plata y cuatro de bronce.

En cuanto a los dirigentes, Ramos compartió que todos los técnicos de los programas nacionales adultos figuran en el listado de candidatos, aunque señaló que los nombramientos se realizarán más adelante, ya que muchos de esos coaches permanecen activos en la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional.