José Alvarado: nueva campeón boricua en la NBA

Puerto Rico tiene un nuevo campeón boricua en la NBA.

El armador José Alvarado alzó el sábado el trofeo Larry O’Brien con los Knicks de Nueva York, quienes remontaron para vencer, 94-90, a los Spurs de San Antonio en el quinto juego de las Finales.

Para el quinteto de la Gran Manzana fue el fin de una sequía de 53 años.

Alvarado, de 28 años y nacido y críado en Brooklyn de familia puertorriqueña, se convirtió en el tercer boricua en ganar el cetro de la mejor liga del mundo. Durante la celebración, sacó la monoestrellada a pasear en la tarima de premiación.

“No tengo palabras. Es especial. Es algo que vamos a celebrar toda la vida. Feliz por lograrlo y de la manera que lo hicimos, fue especial”, dijo Alvarado a McNutt Monica en Gotham Sports.

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El primero fue Alfred “Butch” Lee, nacido en la isla de padres estadounidenses. Fue parte de la plantilla campeona de los Lakers de Los Ángeles de la temporada 1970-80, cuando ganaron 4-2 las Finales sobre los 76ers de Filadelfia.

Lee es el único boricua con campeonatos de la NBA, NCAA y Baloncesto Superior Nacional (BSN).

En 2011, el armador mayaguezano José Juan Barea fue una pieza valiosa en el primer campeonato en la historia de los Mavericks de Dallas. El base es el único monarca en la NBA desarrollado en la isla.

Alvarado, miembro del Equipo Nacional que ayudó a devolver al programa adulto masculino a los Juegos Olímpicos de París 2024 por primera vez en 20 años, fue cambiado de los Pelicans de Nueva Orleans a los Knicks a mediados de temporada.

El puertorriqueño José Alvarado celebra después de ganar el campeonato de la NBA con los Knicks de Nueva York. (Carlos Ramírez)

En sus primeras Finales, fue factor en la histórica remontada del cuarto juego en el Madison Square Garden, dejando atrás un déficit de 29 puntos.

Alvarado aportó ocho puntos, tres asistencias y dos rebotes en 15 minutos. Su energía en cancha en el decisivo cuarto parcial fue elogiada por el dirigente Mike Brown y la leyenda Erving “Magic” Johnson.

“A punto de llorar”: boricua José Alvarado arrasa en increíble remontada de los Knicks Viniendo del banco, el puertorriqueño anotó ocho puntos en 16 minutos, incluyendo dos triples.

En cinco juegos, Alvarado promedió 4.2 puntos, 2.6 rebotes y 1.4 asistencias en 12 minutos por cotejo.

Alvarado, quien estará de fiesta por los próximos días, forma parte de la preselección puertorriqueña de 24 jugadores para la tercera y vital ventana clasificatoria a la Copa del Mundo de FIBA 2027.

Puerto Rico juega el 3 de julio en Canadá y el 6 en Bahamas con el pase a la siguiente fase en juego.