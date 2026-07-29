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“Tiene que estar disponible”: Carlos Arroyo cuenta con José Alvarado para la próxima ventana de FIBA

29 de julio de 2026 - 6:20 PM

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José Alvarado estuvo ausente en la pasada ventana del Equipo Nacional. (FIBA)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

José Alvarado quedó a deber en la pasada ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027.

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El armador campeón de la NBA con los Knicks de Nueva York fue anunciado como parte de los 12 integrantes para la tercera y crucial parada del Equipo Nacional con partidos en Canadá y Bahamas.

Sin embargo, previo al primer encuentro ante los canadienses, Alvarado regresó a Nueva York porque aún no había completado el proceso para oficializar su nuevo contrato de tres años y $14 millones con la franquicia neoyorquina.

Puerto Rico cayó ante Canadá, pero se recuperó con una contundente victoria sobre Bahamas para asegurar su clasificación a la siguiente fase.

La cuarta ventana se disputará el 27 y 31 de agosto como visitante frente a Argentina y Uruguay, respectivamente, y el gerente general del programa adulto, Carlos Arroyo, confía en contar con Alvarado para esos compromisos.

“Tiene que estar disponible”, dijo Arroyo en un aparte con la prensa en el Coliseo Rubén Rodríguez luego de la victoria de los Vaqueros de Bayamón sobre los Criollos de Caguas en el tercer choque de final de la Conferencia A del BSN.

José Alvarado durante su visita a la cancha de baloncesto en La Perla.Alvarado posa con el trofeo campeón de la NBA.Alvarado llegó el jueves a la isla.
1 / 15 | En imágenes: José Alvarado llega a La Perla con el trofeo Larry O'Brien. José Alvarado durante su visita a la cancha de baloncesto en La Perla. - Xavier Araújo

“Quería estar, obviamente, pero su situación contractual era complicada. Se acabó el juego y me llamó rápido. Los muchachos que sacaron ese juego en Bahamas merecen ser considerados, incluyendo a Macho”, agregó Arroyo en referencia a Jezreel de Jesús, base de los Leones de Ponce, agregado a última hora a la convocatoria.

Como el único armador en el conjunto, De Jesús respondió en grande en la capital bahameña de Nassau, anotando 22 puntos con cinco asistencias en el triunfo 115-92.

Puerto Rico mejoró a 2-4 para colarse a la siguiente fase en el tercer lugar del Grupo B.

“Jezreel se ganó un espacio en el equipo y lo demostró. Un juego tan importante como Bahamas lo sacamos y ha estado jugando increíble en esta temporada”, apuntó Arroyo.

Enrique Freeman viene de debutar con el seleccionado.
Enrique Freeman viene de debutar con el seleccionado. (FIBA)

En la ventana también lucieron Ethan Thompson, quien se desempeñó este año en la NBA con los Pacers de Indiana, y el alero Enrique Freeman en su debut con el combinado.

“Freeman se esperaban muchas cosas de él y es el cuatro natural de nosotros. Ethan y Freeman tienen contratos de dos vías en la NBA y se complica tenerlos en las ventanas. Por esos es importante tenerlos en estos dos partidos que vienen para dar el palo allá”, indicó Arroyo sobre la confección del equipo para las citas venideras.

“Es una decisión que se tomará en grupo, con Carlos (González, dirigente) y el cuerpo técnico. Ver el roster que nos puede ayudar en esos dos partidos”.

Una vez concluya el BSN a mediados de agosto, varios integrantes del banco de talento de la Selección quedarán sin competencia local. Arroyo habló de la importancia de que los integrantes se mantengan en condición física.

“Es responsabilidad del jugador mantenerse en buena condición física. En esta etapa no está activos. Lo bueno es que podemos contar con ellos una semana antes de viajar, estar disponibles para trabajar y estar con ellos de cerca”, señaló.

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Selección Nacional de Baloncesto de Puerto RicoEquipo NacionalJosé AlvaradoCarlos ArroyoFIBA
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Jorge Figueroa Loza
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Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
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