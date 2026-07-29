La selección femenina de baloncesto avanza invicta a semifinales en Santo Domingo 2026
Puerto Rico venció este miércoles a Costa Rica y cerró la fase de grupos con marca de 3-0
29 de julio de 2026 - 4:59 PM
29 de julio de 2026 - 4:59 PM
La Selección Nacional de baloncesto femenino aplastó este miércoles 86-46 a Costa Rica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 para cerrar de forma invicta, con marca de 3-0, la fase de grupos del Grupo A.
Puerto Rico avanzó así a las semifinales, programadas para el viernes. Al cierre de esta edición, todavía se desconocía el rival de las boricuas en esa etapa.
La selección masculina también podría terminar invicta la fase de grupos, aunque para ello tendrá que superar el miércoles en la noche a México, que igualmente marcha con récord de 2-0. Los varones de Puerto Rico tienen marca de 2-0 y buscan asegurar el primer lugar del Grupo B.
El torneo de baloncesto 5x5 de los Juegos Santo Domingo 2026 se disputa en la categoría Sub-20.
Las féminas boricuas tomaron el control desde el inicio y dominaron 22-6 el primer parcial. Puerto Rico mantuvo el ritmo durante el resto del encuentro, pese a comenzar con un pobre desempeño desde la línea de tres puntos, donde falló sus primeros 11 intentos.
Seis jugadoras de Puerto Rico terminaron con anotación de doble dígito. Sofía Muñoz lideró el ataque con 15 puntos, seguida por Camila De Pool con 14 y Jaida Guerra con 13. Arianis Rivera y Desireck Nieves aportaron 11 puntos cada una.
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