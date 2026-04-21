“Son tres equipazos”: Puerto Rico cae en grupo de alto nivel con Bélgica, Australia y Turquía en el Mundial Femenino FIBA 2026

Puerto Rico quedó ubicado en el Grupo C de la Copa Mundial de Baloncesto Femenino de la FIBA Alemania 2026, donde enfrentará a las selecciones de Bélgica, Australia y Turquía, según determinó el sorteo celebrado este martes en Berlín.

La selección boricua, ubicada en la posición número 13 del ranking mundial, fue colocada en el tercer puesto de su grupo. Bélgica (5) ocupa la primera posición, Australia (3) la segunda, mientras que Turquía (16) figura en la cuarta.

El Grupo A lo integran Japón (10), España (6), Alemania (11) y Malí (18).

El Grupo B está compuesto por Hungría (19), Corea (15), Nigeria (8) y Francia (2).

El Grupo D reúne a Estados Unidos (1), República Checa (17), Italia (14) y China (4).

“Todos los grupos son complicados. Creo que desde el pasado Mundial a este se ha visto el crecimiento de varios equipos, que han dado un salto en los últimos cuatro años. Eso lo que hace es elevar y solidificar el nivel del torneo”, reconoció el dirigente de Puerto Rico, Gerardo “Jerry” Batista, al analizar el saldo del sorteo.

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“En el caso de nosotros, tenemos dos equipos europeos y el campeón de Oceanía, Australia, que es el número tres del mundo. Bélgica ha sido campeón en Europa y es conjunto bien sólido. Y Turquía es uno de esos equipos que ha dado el salto en términos de talento. Así que son tres equipazos. Vamos a hacer lo que siempre hacemos, que es prepararnos bien y tener buenos fogueos para llegar bien preparados al Mundial”, añadió el técnico.

El torneo mundialista se llevará a cabo del 4 al 13 de septiembre en la capital alemana.

Con un panorama más claro tras el sorteo, Batista sostuvo que el proceso de planificación del equipo apenas comienza, particularmente en lo relacionado a los fogueos y la eventual conformación del plantel, en el que aún no hay una decisión tomada sobre jugadoras como Imani McGee-Stafford o Mya Hollingshed.

Sin embargo, el técnico adelantó que ya tienen bastante trabajo encaminado, en parte porque la selección adulta competirá en julio en el Centrobasket que se realizará en Nicaragua, y porque existen entre cuatro a cinco propuestas de partidos de preparación sobre la mesa.

No obstante, el piloto aguardará por el regreso del presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, Yum Ramos —quien estuvo presente en el sorteo para gestionar alternativas de fogueo— para definir el plan final.

“La semana que viene tomamos la determinación en términos generales de qué es lo que vamos a terminar haciendo en términos de los fogueos. Y de ahí partimos a ver cómo nos vamos a preparar y a quién vamos a escoger y ese tipo de cosas”, puntualizó Batista.

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Sistema de competencia

Los primeros tres equipos de cada grupo avanzarán a la siguiente ronda. El conjunto que finalice en la primera posición de su grupo clasificará de forma directa a los cuartos de final, mientras que los que terminen en el segundo y tercer lugar disputarán una fase de clasificación a partido único, en formato de eliminación directa, con cruces entre los grupos A y B, y entre los grupos C y D.

Los ganadores de esos cruces se medirán a los líderes de grupo en los cuartos de final. A partir de esa instancia, el torneo se jugará bajo un formato de eliminación directa que incluye las semifinales, la final y el partido por el tercer lugar.