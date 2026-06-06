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Puerto Rico logra pase al Mundial Sub-19 con triunfo sobre Argentina

La Selección Nacional aseguró el boleto al pasar a la semifinales del torneo AmeriCup Sub-18

6 de junio de 2026 - 9:36 PM

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Puerto Rico superó a Argentina para asegurar el pase al Mundial Sub-19. (FIBA)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Selección Nacional de Puerto Rico logró el viernes el boleto a la Copa del Mundo FIBA Sub-19 con un triunfo, 73-70, sobre argentina en los cuartos de final del torneo AmeriCup Sub-18.

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En León, México, los boricuas eliminaron a los sudamericanos para adelantar a las semifinales, conquistando uno de los cuatro boletos mundialistas.

El Mundial Sub-19 se jugará del 26 de junio al 4 de julio de 2027 en República Checa.

Puerto Rico ahora enfrentará a Canadá por el pase a la final del torneo continental. Los canadienses aplastaron a los puertorriqueños, 101-48, el jueves en la fase de grupos.

La escuadra, dirigida por Eddin “Guayito” Santiago, logró un primer parcial de 28-13 contra los argentinos para mantener la ventaja durante todo el trayecto.

Jomar Bernard lideró la ofensiva boricua con 18 puntos, mientras que Felipe Quiñones tuvo un doble-doble de 13 puntos y 12 asistencias.

Lenuel Narváez agregó 11 unidades y Derick Salaberrios coló 10 tantos para el triunfo.

Por Argentina, Manuel Hernández fue el único en doble figura con 11 puntos.

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Selección Nacional de Baloncesto de Puerto RicoAmeriCupFIBACopa del Mundo
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