Puerto Rico logra pase al Mundial Sub-19 con triunfo sobre Argentina

La Selección Nacional de Puerto Rico logró el viernes el boleto a la Copa del Mundo FIBA Sub-19 con un triunfo, 73-70, sobre argentina en los cuartos de final del torneo AmeriCup Sub-18.

En León, México, los boricuas eliminaron a los sudamericanos para adelantar a las semifinales, conquistando uno de los cuatro boletos mundialistas.

El Mundial Sub-19 se jugará del 26 de junio al 4 de julio de 2027 en República Checa.

Puerto Rico ahora enfrentará a Canadá por el pase a la final del torneo continental. Los canadienses aplastaron a los puertorriqueños, 101-48, el jueves en la fase de grupos.

La escuadra, dirigida por Eddin “Guayito” Santiago, logró un primer parcial de 28-13 contra los argentinos para mantener la ventaja durante todo el trayecto.

Jomar Bernard lideró la ofensiva boricua con 18 puntos, mientras que Felipe Quiñones tuvo un doble-doble de 13 puntos y 12 asistencias.

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Lenuel Narváez agregó 11 unidades y Derick Salaberrios coló 10 tantos para el triunfo.