“Puerto Rico tiene mucho talento”: regresa la Rafa Nadal Academy

Decenas de tenistas puertorriqueños jóvenes y adultos tendrán nuevamente la oportunidad de entrenar bajo la metodología de la Rafa Nadal Academy, que celebrará del 22 al 26 de junio su tercer campamento en la isla en el Centro de Tenis Honda, en Bayamón.

El campamento estará dividido en dos grupos: jugadores juveniles de entre 8 y 17 años, y participantes mayores de 18 años.

Los jóvenes entrenarán de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., mientras que los adultos podrán escoger entre dos sesiones, de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. o de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

“Lo que pueden esperar las personas que participen de estas clínicas es tener durante esta semana la sensación de lo que se vive en la Rafa Nadal Academy en Manacor, en España”, expresó Marcos Pineda, jefe de Operaciones de Avanza Sports, la empresa encargada de coordinar la logística internacional de la academia.

PUBLICIDAD

“El punto más destacado de la academia es la intensidad. No se tiene tanto en cuenta como un volumen en horas, sino esa intensidad que se mete desde que entras a la cancha, hasta que sales, pues con mucha repetición, con mucho feedback. Al final entendemos que en una semana el tiempo es limitado, por lo que estamos dando el mayor feedback posible a los jugadores”.

Pineda señaló que el campamento contará con entrenadores de la Rafa Nadal Academy, quienes implementarán la metodología de enseñanza utilizada por la organización.

El ejecutivo recalcó que los participantes recibirán retroalimentación constante y trabajarán aspectos técnicos y tácticos mediante sesiones de alta intensidad, con el objetivo de que puedan percibir una mejoría y evolución en su juego al concluir la semana de entrenamiento.

1 / 15 | Adiós, Rafael Nadal: el mundo del tenis despide a una leyenda tras su retiro. Rafa Nadal ofrece un mensaje durante el homenaje que ha recibido a la finalización del último encuentro de Copa Davis que han disputado España y Países Bajos. - Jorge Zapata 1 / 15 Adiós, Rafael Nadal: el mundo del tenis despide a una leyenda tras su retiro Rafa Nadal ofrece un mensaje durante el homenaje que ha recibido a la finalización del último encuentro de Copa Davis que han disputado España y Países Bajos. Jorge Zapata Compartir

Pineda aclaró que el campamento no establece un nivel mínimo de juego para participar, aunque recomendó que los inscritos cuenten con conocimientos básicos de tenis para aprovechar al máximo la experiencia.

En ese sentido, indicó que la iniciativa está dirigida a jugadores con cierta familiaridad con el deporte, por lo que personas que nunca han practicado tenis o niños que apenas comienzan a jugar no constituyen el perfil ideal para el programa.

“Teniendo ya unos conocimientos y pudiendo mantener un pequeño rally, si lo podemos adaptar porque lo que hacemos es poner personas de un rango de nivel parecido con los entrenadores", explicó Pineda, quien expuso que cada entrenador maneja un máximo de cuatro jugadores.

Los interesados en participar pueden completar su registro a través del portal en internet de la Rafa Nadal Academy.

PUBLICIDAD

“Puerto Rico tiene mucho talento”

El ejecutivo sostuvo que las experiencias previas de la academia en Puerto Rico les han permitido constatar el potencial de los tenistas locales, aunque reconoció que las limitaciones geográficas y la menor cantidad de oportunidades competitivas representan retos para su desarrollo.

“Pues ha sido una grata experiencia y nos hemos ido con muy buena sensación. Creemos que Puerto Rico tiene mucho talento. Creemos que a veces tiene un handicap a nivel de que al jugador le cueste encontrar centros de entrenamiento o sobre todo el tema competitivo”, manifestó.

“No es fácil, al final se trata de una isla. Es un deporte que aunque sea popular no es el más popular. Entonces, a diferencia de cómo puede ser por ejemplo en España, donde tú puedes viajar a Francia en coche y llegar en una hora, nos encontramos con ese handicap. Pero creemos que hay mucho talento y son jugadores que tienen mucho espíritu y sacrificio y sobre todo dejan el ego a un lado y permiten que se les enseñe”.

Además de las clínicas, la organización realizará una evaluación de los participantes con el objetivo de identificar talento e invitar a algunos jugadores a continuar su desarrollo en la academia en España.

“También daremos una beca para el niño o la niña que más ejemplifique los valores de Rafa: el respeto, la humildad, el trabajo duro y el sacrificio para que vaya una semana a Mallorca con gastos pagados”.

Tercera vez en Puerto Rico

Pineda recordó que esta será la tercera ocasión en que la academia fundada por el extenista español, ganador de 22 títulos individuales de Grand Slam, celebrará un campamento en Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Las dos ediciones anteriores se llevaron a cabo en enero en las instalaciones de Palmas del Mar, en Humacao.

Agregó que el cambio de sede y fecha respondió al interés de acercar el campamento a los residentes de la zona metropolitana y evitar que coincidiera con el periodo de las festividades navideñas.

En cuanto a las altas temperaturas que suelen registrarse durante junio en Puerto Rico, Pineda aseguró que se implementarán medidas para proteger a los participantes, entre ellas aumentar las pausas de hidratación y fomentar el uso de bloqueador solar.