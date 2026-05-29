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Brasileño de 19 años saca del camino a Novak Djokovic en el Abierto de Francia

El serbio, que buscaba el título número 25 de Grand Slam, fue derrotado por Joao Fonseca en cinco parciales en la tercera ronda

29 de mayo de 2026 - 4:12 PM

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Novak Djokovic, de Serbia, se refresca durante una pausa del partido de tercera ronda del torneo individual masculino ante el brasileño Joao Fonseca en el Abierto de Francia. (Christophe Ena)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

París - La más reciente búsqueda de Novak Djokovic por un récord de 25 títulos de Grand Slam terminó con una derrota ante Joao Fonseca en la tercera ronda del Abierto de Francia.

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El serbio de 39 años, tres veces campeón en Roland Garros, sucumbió el viernes 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 contra el brasileño de 19 años, en una jornada en la que las temperaturas volvieron a alcanzar los 33 grados Celsius (91 Fahrenheit).

Djokovic se veía exhausto en el quinto set, pero siguió luchando. Su eliminación deja el cuadro masculino aún más abierto tras la salida de Jannik Sinner en la segunda ronda el jueves.

Ante una dura prueba en Roland Garros, Djokovic hizo gala de su garra, combinando su característica defensa con golpes ganadores espectaculares y delicadas dejadas. Sin embargo, no fue suficiente ante Fonseca, quien enfrentó al astro serbio por primera vez.

Fonseca encaró un punto de quiebre en el último juego, pero cerró el partido con tres saques directos consecutivos.

“Simplemente jugué y disfruté de estar en la pista, fue un verdadero placer”, manifestó. “Era la primera vez que saltaba a la cancha para enfrentarme a él”, comentó Fonseca.

“Nada más intentaba golpear la bola con la mayor potencia posible. Djokovic no falla. Seguimos pensando que tiene 20 años. Al final del partido, creo que él estaba en mejor forma física que yo, lo cual es una locura”, dijo.

Sobre su ráfaga de saques directos, bromeó: “Me sentí como (el gran sacador) John Isner. Nunca había hecho esto antes”.

Luego, felicitó a su madre —que se encontraba entre el público— por su cumpleaños y agradeció a todos los brasileños presentes.

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Abierto de FranciaNovak DjokovicTenis
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