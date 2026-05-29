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Qué saber sobre la política de calor en Roland Garros

29 de mayo de 2026 - 10:23 AM

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Viktorija Golubic, de Suiza, lidia con el calor durante el Abierto de Francia. (Dave Shopland)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

París - A pesar de una ola de calor sin precedentes en el Abierto de Francia, la política del torneo sobre condiciones ambientales extremas no se ha activado esta semana.

E incluso si se hubiera activado, es poco probable que el techo retráctil de la pista Philippe-Chatrier se hubiera cerrado antes o durante la derrota del número uno del mundo Jannik Sinner.

Según la política, si la Temperatura de Globo y Bulbo Húmedo (WBGT, por sus siglas en inglés) —que tiene en cuenta el calor, la humedad, el sol, el viento y otros factores— alcanza los 30,1 grados Celsius (86 Fahrenheit) se pueden añadir pausas de enfriamiento de 10 minutos entre el segundo y el tercer set en los partidos femeninos y entre el tercero y el cuarto parcial en los masculinos.

“Si la WBGT llega a 32,2 C (90 F), el juego se suspende… esto se activa alrededor de los 37,7 C (100 F)”, señala la política.

Las condiciones del jueves durante la derrota de Sinner ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo no alcanzaron esos niveles.

La temperatura al inicio del partido fue de 29 grados C (84 F) y subió a 32 C (90 F).

La política del Abierto de Francia sobre condiciones meteorológicas extremas no menciona el cierre de los techos. También hay un techo retráctil en el segundo estadio más grande del torneo: Suzanne-Lenglen.

Eso difiere de la política del Abierto de Australia, donde, si los partidos en las pistas exteriores han sido suspendidos, el juez puede tomar la decisión de cerrar el techo —o de mantenerlo cerrado— para cualquier partido próximo en las canchas de los estadios.

Sinner tiene antecedentes de sufrir con el calor. Admitió que tuvo suerte en el Abierto de Australia en enero ante Eliot Spizzirri cuando el techo se cerró a mitad del encuentro y el partido de tercera ronda se inclinó a su favor.

El Abierto de Francia no suele tener tantos días consecutivos de calor extremo como los vividos este año: ha alcanzado los 32 C (90 F) en los cinco días del torneo hasta ahora.

La política de calor nunca se ha activado en el Abierto de Francia.

Djokovic sugiere programar más partidos nocturnos

Se preguntó a Novak Djokovic el miércoles, tras una extenuante victoria en cuatro sets, si el Abierto de Francia debería considerar cambios en su política.

“Siempre es un tema de debate. Pero si cierras un techo, mientras todos los demás están jugando, tampoco es justo”, respondió el serbio. ”¿Por qué cerrarías la pista central y luego todos los demás tendrían que jugar con este calor? Yo no estaría de acuerdo con eso”.

Djokovic sugirió que los organizadores en París deberían considerar la posposición de más partidos a la tarde y noche en jornadas de calor extremo.

“En los Grand Slams no debería ser un problema, porque tenemos muchas pistas”, razonó. ”Si hay ciertos días con calor extremo y esas condiciones, entonces quizá sea algo a considerar”.

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TenisRoland GarrosAbierto de Francia
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