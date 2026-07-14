¿Qué final del Mundial 2026 predice el hipopótamo viral tailandés Moo Deng?

El hipopótamo pigmeo tailandés Moo Deng, que en 2024 conquistó las redes sociales, predijo este martes que las selecciones de Francia e Inglaterra disputarán la final del Mundial de fútbol, antes de que estas se enfrenten en semifinales a España y Argentina, respectivamente.

Con su manera remolona de caminar, Moo Deng, que vive en el zoo Khao Kheow -unos 110 kilómetros al este de Bangkok-, eligió dos sandías decoradas con banderas de Francia e Inglaterra cuando se le presentaron como forma de preguntarle qué equipos competirán el próximo domingo por el título.

En una primera ronda, Moo Deng se dirigió de manera decidida hacia la fruta que simbolizaba el conjunto galo y obvió la que hacia referencia al español; mientras que, en la segunda, el animal se acercó, si bien con menor convicción, hacia la sandía con la bandera inglesa.

Su compañero de charca engulló el manjar que representaba a Argentina, según imágenes difundidas por el zoo en redes sociales.

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El animal, afamado por su cara adorable y su carácter amistoso, ya predijo la victoria del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en las elecciones celebradas en noviembre de 2024.

Moo Deng (cuyo nombre se traduce del tailandés como ‘Cerdo Saltarín’), es una hembra de hipopótamo pigmeo de 2 años que tras su nacimiento se convirtió en una sensación en internet.

Su fama traspasó fronteras y se plasmó en forma de emoticonos en las redes sociales, además de tener su línea de productos promocionados por el zoo.