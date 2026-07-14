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Playoffs BSN: los Santeros se roban el tercer partido en Arecibo

Además, los Vaqueros derrotaron a los Gigantes para tomar ventaja en su serie

14 de julio de 2026 - 12:58 AM

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Jacob Wiley festeja un canasto de los Santeros de Aguada. (José Raúl Santana / BSN)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Santeros de Aguada dieron el golpe de la jornada el lunes al imponerse 98-86 sobre los Capitanes de Arecibo en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina, un resultado con el que recuperaron la ventaja de cancha local y tomaron el control de la serie de cuartos de final del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

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Aguada (2-1) se apoyó en un doble-doble de Joel Soriano, quien terminó con 20 puntos y 10 rebotes, mientras Iván Gandía encabezó la ofensiva con 23 tantos.

En el otro partido de la velada, los Vaqueros de Bayamón defendieron su cancha al derrotar 101-78 a los Gigantes de Carolina/Canóvanas en el Coliseo Rubén Rodríguez para asumir ventaja de 2-1 en su serie.

Jassel Pérez lideró a los Vaqueros con 20 puntos, siete rebotes y cuatro asistencias. Gary Browne añadió 15 unidades y cinco asistencias, mientras Damian Jones y Stephen Thompson Jr. aportaron 14 puntos cada uno.

Por los Gigantes, Tremont Waters terminó con 26 puntos y ocho asistencias.

Tags
BaloncestoBSNVaqueros de BayamónSanteros de Aguada
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