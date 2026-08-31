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Puerto Rico enfrenta a Uruguay con poco margen de error en las eliminatorias mundialistas

La derrota ante Argentina dejó a la Selección Nacional con marca de 2-5 y en la quinta posición del Grupo F

31 de agosto de 2026 - 11:10 PM

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José Alvarado en acción durante la derrota de la semana pasada ante Argentina. (FIBA)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

El margen de error se redujo para la Selección Nacional masculina de baloncesto, que este lunes enfrentará a Uruguay en Montevideo en el cierre de la cuarta ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027.

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Puerto Rico llegará al encuentro con marca de 2-5 después de perder el jueves, 89-75, frente a Argentina en Mar del Plata. El revés dejó al quinteto boricua en la quinta posición del Grupo F y aumentó la importancia del desafío contra los uruguayos.

A Puerto Rico le quedan cinco compromisos en las eliminatorias, incluido el del lunes. Incluso si gana todos, concluiría con récord de 7-5 y todavía podría necesitar una combinación favorable de resultados para asegurar la clasificación.

El formato concede el pase al Mundial a los primeros tres equipos de cada uno de los dos grupos de las Américas, además del conjunto que termine con el mejor récord entre los ocupantes del cuarto lugar.

Canadá lidera invicto el Grupo F con 7-0, seguido por Argentina con 6-1. Uruguay ocupa la tercera posición con 5-2, mientras Bahamas aparece cuarto con 3-4. Puerto Rico marcha quinto y Panamá, con 2-5, completa la llave.

La lucha también se extiende al Grupo E, debido a la plaza disponible para el mejor cuarto lugar. Estados Unidos y Brasil encabezan ese sector con 6-1, mientras República Dominicana ocupa la tercera posición con 5-2. México se encuentra cuarto con 4-3. Mientras, Colombia está quinto con 3-4 y Chile sexto con 2-5.

Facundo Campazzo es defendido por José Alvarado en Mar del Plata.Gabriel Deck lideró a los locales con 23 puntos y seis rebotes.Argentina posa para la foto oficial de la ventana FIBA en Mar del Plata.
1 / 8 | 📷 En imágenes: Gabriel Deck y Argentina dejan sin respuesta a Puerto Rico. Facundo Campazzo es defendido por José Alvarado en Mar del Plata. - Confederación Argentina de Básquetbol

Historial favorece a Puerto Rico

El historial en competencias de FIBA favorece ampliamente a los boricuas, que dominan 16-4 los enfrentamientos entre ambos países. La victoria más reciente de Uruguay sobre Puerto Rico ocurrió en agosto de 2022, cuando se impuso 78-70 durante una de las ventanas clasificatorias al Mundial de 2023.

En noviembre de 2022 se midieron por última vez, y Puerto Rico salió victorioso por 76-88.

Después del partido del lunes, Puerto Rico reanudará su participación el 26 de noviembre como visitante ante Panamá. El 29 de noviembre recibirá a Uruguay en San Juan.

La última ventana se disputará en febrero de 2027. El Equipo Nacional enfrentará a Argentina el 26 de ese mes y cerrará el proceso el 1 de marzo contra Panamá, con ambos encuentros programados para el Coliseo Roberto Clemente, de San Juan.

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Copa del Mundo FIBASelección Nacional de Baloncesto de Puerto RicoEquipo Nacional de BaloncestoFederación de Baloncesto de Puerto RicoJosé Alvarado
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Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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