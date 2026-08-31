Puerto Rico enfrenta a Uruguay con poco margen de error en las eliminatorias mundialistas

El margen de error se redujo para la Selección Nacional masculina de baloncesto, que este lunes enfrentará a Uruguay en Montevideo en el cierre de la cuarta ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027.

Puerto Rico llegará al encuentro con marca de 2-5 después de perder el jueves, 89-75, frente a Argentina en Mar del Plata. El revés dejó al quinteto boricua en la quinta posición del Grupo F y aumentó la importancia del desafío contra los uruguayos.

A Puerto Rico le quedan cinco compromisos en las eliminatorias, incluido el del lunes. Incluso si gana todos, concluiría con récord de 7-5 y todavía podría necesitar una combinación favorable de resultados para asegurar la clasificación.

El formato concede el pase al Mundial a los primeros tres equipos de cada uno de los dos grupos de las Américas, además del conjunto que termine con el mejor récord entre los ocupantes del cuarto lugar.

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Canadá lidera invicto el Grupo F con 7-0, seguido por Argentina con 6-1. Uruguay ocupa la tercera posición con 5-2, mientras Bahamas aparece cuarto con 3-4. Puerto Rico marcha quinto y Panamá, con 2-5, completa la llave.

La lucha también se extiende al Grupo E, debido a la plaza disponible para el mejor cuarto lugar. Estados Unidos y Brasil encabezan ese sector con 6-1, mientras República Dominicana ocupa la tercera posición con 5-2. México se encuentra cuarto con 4-3. Mientras, Colombia está quinto con 3-4 y Chile sexto con 2-5.

1 / 8 | 📷 En imágenes: Gabriel Deck y Argentina dejan sin respuesta a Puerto Rico. Facundo Campazzo es defendido por José Alvarado en Mar del Plata. - Confederación Argentina de Básquetbol 1 / 8 📷 En imágenes: Gabriel Deck y Argentina dejan sin respuesta a Puerto Rico Facundo Campazzo es defendido por José Alvarado en Mar del Plata. Confederación Argentina de Básquetbol Compartir

Historial favorece a Puerto Rico

El historial en competencias de FIBA favorece ampliamente a los boricuas, que dominan 16-4 los enfrentamientos entre ambos países. La victoria más reciente de Uruguay sobre Puerto Rico ocurrió en agosto de 2022, cuando se impuso 78-70 durante una de las ventanas clasificatorias al Mundial de 2023.

En noviembre de 2022 se midieron por última vez, y Puerto Rico salió victorioso por 76-88.

Después del partido del lunes, Puerto Rico reanudará su participación el 26 de noviembre como visitante ante Panamá. El 29 de noviembre recibirá a Uruguay en San Juan.