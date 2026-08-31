Francisco Lindor conecta jonrón, pero los Mets caen ante los Astros de Houston

Nueva York - El bateador emergente LaMonte Wade Jr. conectó un jonrón de dos carreras de la ventaja en la sexta entrada y ayudó a impulsar la victoria el domingo 6-3 de los Astros de Houston sobre los Mets de Nueva York.

Con Houston abajo 3-2, Wade castigó un lanzamiento de Jonathan Pintaro (0-1) para el tercer cuadrangular de su carrera como emergente y el primero desde el 2 de abril de 2025, cuando estaba con San Francisco.

El dominicano Jeremy Peña pegó un vuelacercas para abrir el juego y produjo dos carreras para los Astros, que se mantuvieron dos juegos por delante de Texas en el Oeste de la Liga Americana y se sobrepusieron a jonrones consecutivos del puertorriqueño Francisco Lindor y el dominicano Juan Soto, los dos primeros bateadores de los Mets, en la primera entrada.

Houston anotó dos veces en la séptima para ampliar la diferencia a tres carreras. El mexicano Isaac Paredes anotó con un rodado de Daulton Varsho que, con las bases llenas, terminó en out en primera, y el venezolano José Altuve llegó al plato a toda velocidad cuando Jared Young hizo un tiro desviado del plato.

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Ethan Pecko superó una trabajosa primera entrada para conseguir su primera victoria en las Grandes Ligas. Pecko (1-0) permitió tres hits —incluidos jonrones en lanzamientos consecutivos a los dos primeros bateadores de los Mets, Lindor y Soto— y ponchó a cuatro en cinco entradas.