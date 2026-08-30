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Carmelo Anthony y la YMCA se unen para revitalizar un campamento en Río Grande

Invertirán $250,000 en una cancha en la comunidad Barcelona del municipio

30 de agosto de 2026 - 6:12 PM

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Así sería el Parque Luis Fuentes en Río Grande que la Fundación Carmelo Anthony y la YMCA repararán a un costo de $250,000. (Captura)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El Campamento Manuel Bueno, ubicado en la comunidad Barcelona, en Río Grande, comenzará a recobrar la actividad que tuvo hace más de tres décadas gracias a una alianza entre la Fundación Carmelo Anthony y la YMCA de San Juan.

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El acuerdo fue anunciado este domingo durante una conferencia de prensa que contó con la presencia de Anthony, exestrella de la NBA.

La primera etapa del proyecto consistirá en la rehabilitación de una media cancha de baloncesto al aire libre. Los trabajos tendrán una inversión de $250,000 y la YMCA anticipa que estarán terminados dentro de un año.

“Este es el inicio de un gran proyecto”, expresó Alan Charlotten Rivera, presidente de la Junta de Directores de la YMCA.

El Campamento Manuel Bueno está situado en una finca de 40 cuerdas cerca del lado norte de El Yunque. La YMCA utilizaba seis de esas cuerdas para operar instalaciones deportivas y recreativas que incluían canchas, una piscina, cabañas para pernoctar y salones de actividades.

El centro fue fundado durante la década de 1950 y quedó destruido tras el paso del huracán Hugo en 1989. Desde entonces, no ha vuelto a operar.

Anthony visitó los terrenos y aseguró que el respaldo mostrado por los residentes de la zona lo motivó a involucrarse en el proyecto.

“Ese es un proyecto que queríamos apoyar. La comunidad lo necesita; lo quiere. Se les nota. La comunidad ha sido de gran apoyo. La gente local ha sido de gran apoyo. Asi que fuimos y los apoyamos, sobretodo en esa zona de la isla. Vamos a tener esa cancha”, dijo el miembro del Salón de la Fama del Baloncesto.

Carmelo Anthony recibe de obsequiso y agradecimento una camiseta de baloncesto de la YMCA por jugadores del programa de básket de la institución cristiana.
Carmelo Anthony recibe de obsequiso y agradecimento una camiseta de baloncesto de la YMCA por jugadores del programa de básket de la institución cristiana. (Suministrada)

Durante la conferencia también estuvo presente uno de los equipos del programa deportivo de la YMCA, cuyo director es el legendario exvoleibolista Pelegrín Vargas, padre.

Anthony fue homenajeado durante la actividad. Los integrantes del equipo de baloncesto le entregaron una camiseta de la YMCA y compartieron unas emotivas palabras de inspiración cristiana para agradecerle su respaldo.

Aunque los trabajos comenzarán con la cancha, la YMCA espera rehabilitar eventualmente todo el Campamento Manuel Bueno para beneficio de los residentes de Barcelona, Río Grande y otras comunidades.

“Hace 35 años la YMCA operaba el campamento y un huracán lo destruyó. Y ahora estamos regresando a la comunidad, haciendo verdadero el compromiso que teníamos con la comunidad de ofrecer oportunidades, alternativas. Es tanto para la comunidad como para otras comunidades que puedan ir allí y disfrutar de la instalaciones”, dijo Charotten Rivera.

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Río GrandeCarmelo AnthonyYMCABaloncesto
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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