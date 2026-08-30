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Manuel Franco reafirma su gran temporada con una sorpresiva victoria en el Travers

El jinete boricua condujo a Leading Change por encima de los dos ganadores de la Triple Corona

30 de agosto de 2026 - 2:14 PM

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Manuel Franco, aquí durante su victoria en el Belmont Stakes de 2020, condujo a Leading Change a la sorpresa sobre los principales tresañeros de la temporada. (Seth Wenig)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El jinete carolinense Manuel Franco reafirmó su gran temporada 2026 al conducir el sábado a Leading Change a la victoria en el clásico Travers, donde superó al ganador del Kentucky Derby y derrotó al triunfador del Preakness.

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Franco ganó por una cabeza sobre Napoleon Solo, ganador este año del Preakness y montado por John Velázquez, mientras que Golden Tempo, vencedor del Derby y del Belmont Stakes con la conducción de José Luis Ortiz, llegó tercero, a un cuerpo del ganador.

El Travers se celebró en el hipódromo de Saratoga, en Nueva York, y repartió $1.25 millones en premios.

Franco ocupa el cuarto lugar en la estadística de dinero producido por sus montas en Estados Unidos y va camino a superar su mejor temporada en ese renglón. Su marca personal corresponde a 2025, cuando generó $19,544,623. Este año acumula $17,803,271, producto de 210 victorias.

En el meeting de Saratoga, Franco marcha tercero en la estadística de victorias con 58. El líder es Ortiz, con 65.

Leading Change partía como uno de los desfavorecidos en las apuestas y pagó $22 por cada boleto ganador. Con su triunfo, el potro se coloca entre los favoritos de cara al Breeders’ Cup Classic, que cerrará la temporada de la división de tresañeros.

Detrás de Napoleon Solo y Sea Strike, Leading Change y Franco corrieron terceros y pegados a la valla durante buena parte del Travers. Al entrar en la recta final, Franco sacó a su potro al claro y lanzó su ataque sobre Napoleon Solo, mientras Golden Tempo avanzaba por la parte interior de la pista.

Franco dijo a medios de Saratoga que Leading Change le dio la carrera que esperaba.

“Queríamos estar detrás de esos caballos (Napoleon Solo y Sea Strike)”, destacó Franco a Horse Racing Nation. “Sentí que el caballo quería avanzar. Tenía caballo. Y cuando entramos en la recta, el caballo igualó. Iba corriendo duro. Estoy muy contento con la forma en que cerró la carrera”.

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Hipismo puertorriqueñoNueva YorkJosé Luis OrtizJohn Velázquez
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